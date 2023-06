Edwin Castro, además de estar envuelto en un problema legal por el presunto robo del billete de Powerball que lo hizo multimillonario, ha cometido una serie de errores al momento de haber cobrado el premio mayor, según revela Kurt Panouses, apodado “El abogado de la lotería”.

Aunque el bote era de US$2 billones, Castro cobró US$628.5 millones líquidos del premio, fuera de impuestos, monto suficiente para que Forbes lo ubique como uno de los hombres más ricos del mundo. Hasta el momento, se sabe que se mudó a una mansión y tiene como vecinos a estrellas de Hollywood. Además, se pasea en un Porsche, tiene guardaespaldas y visita tiendas de lujo. Sin embargo, para Panouses, se trata de acciones incorrectas que solo lo ponen en el centro de atención, cuando en realidad debería mantener un perfil más discreto.

Kurt Panouses, conocido por ser un experto en ayudar a los ganadores a lidiar con grandes ganancias inesperadas, admite que está preocupado por la situación de Edwin Castro y, en declaraciones a The Us Sun, explicó sus razones.

¿CUÁLES SON LOS GRAVES ERRORES QUE COMETIÓ EDWIN CASTRO TRAS GANAR EL POWERBALL?

Para el abogado de lotería Kurt Panouses, Edwin Castro ha levantado una serie de “banderas rojas” luego de ganar el bote de los 2 billones de dólares del Powerball y ha estado haciendo alarde de su fortuna.

El error más grande, según menciona, es no haber contratado a especialistas que lo asesoren, pues eso lo ha llevado a cometer una serie de errores que lo han puesto en el centro de atención, así no haya querido dar declaraciones a los medios de comunicación. Y es que, hoy en día, todos saben quién es Castro y hasta cómo era antes de ser rico.

El abogado critica que la compra de la mansión en Hollywood Hills, donde vive rodeado de ricos y famosos, así como de la casa en Altadena, no se haya manejado con discreción con el fin de que nadie sepa que ahora le pertenecen al hispano.

“La compra de la mansión debió establecerse a través de un fideicomiso de tierras para que nadie sepa quién es el comprador”, dijo Panouses, con sede en Florida, a The US Sun. Y añadió que sería “vergonzoso” pensar que sí tuvo un abogado y este que no lo ayudó con eso. En la actualidad, es de conocimiento público, dónde vive Edwin Castro, cómo son sus casas y hasta qué vehículos conduce. Además, se le ha visto retirando grandes cantidades de dinero del banco.

La lujosa mansión comprada por Edwin Castro (Foto: Simon Berlyn / The Agency).

El especialista cuestiona, además, que el nuevo magnate no se haya esmerado en contratar al mejor asesor legal posible para garantizar los años venideros, pues se trata de “la decisión financiera más grande de tu vida”.

“Es como el Super Bowl, así que debes asegurarte de tener a Tom Brady como mariscal de campo en lugar de cualquiera en el juego. Necesitas calidad y experiencia”, subrayó Panouses.

Tema legal

Edwin Castro afronta una demanda por parte de otro hispano, José Rivera, quien asegura ser el verdadero dueño del boleto ganador del Powerball. Para ser reconocido, Rivera acudió ante la Corte de Alhambra para acusar a Urachi “Reggie” Romero, un jardinero que le alquilaba una habitación dentro de su casa, de haber robado el billete de lotería. Sin embargo, no ha podido establecer la supuesta conexión que este tendría con Castro. La Policía, en tanto, mantiene activa la investigación, pero como un delito menor porque el boleto costó 10 dólares.