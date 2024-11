El Black Friday 2024 está a la vuelta de la esquina, y las tiendas minoristas se están preparando para ofrecer ofertas increíbles en una amplia gama de productos. Muchas tiendas ya han comenzado sus rebajas anticipadas del popular “Viernes Negro” (como se le llama en español), lo que permite a los compradores adelantarse a sus compras navideñas en el Día de Acción de Gracias, especialmente si vives en Florida.

Para adaptarse a los cambios en las preferencias de los consumidores y el bienestar de los empleados, muchos establecimientos han optado por abrir sus puertas más tarde el Black Friday o incluso concentrarse en las ventas en línea. Esto significa que ahora los compradores pueden disfrutar de ofertas anticipadas tanto en las tiendas como en Internet, lo que hace más fácil que nunca encontrar las mejores gangas.

Cuando planifiques tu estrategia de compras para el Black Friday, asegúrate de comprobar los horarios específicos de tus tiendas favoritas y aprovecha las ofertas anticipadas para maximizar tus ahorros. Por tal razón, si quieres saber cuándo comienzan las ofertas del Black Friday en Florida, aquí te comparto los horarios de atención para comprar en los principales comercios del apodado como el “Estado Soleado”, según el diario The Palm Beach Post.

El Black Friday, en este 2024, está programado para el viernes 29 de noviembre, aunque algunas tiendas empiezan sus ofertas días antes y se extienden hasta los primeros días de diciembre (Foto: AFP)

¿Cuándo comienza el Black Friday en Walmart?

Walmart cerrará sus tiendas el Día de Acción de Gracias (jueves 26 de noviembre) y reabrirá a las 6 a.m. el Black Friday. Las ventas en línea para los descuentos de “pre-Black Friday” en Walmart comenzaron el pasado lunes 11 de noviembre y, desafortunadamente, la venta anticipada en tiendas fue del viernes 15 de noviembre al domingo 17 de noviembre.

¿Cuándo comienza el Black Friday en Target?

Por quinto año consecutivo, Target no abrirá sus puertas el Día de Acción de Gracias y recién lo harán a las 6 a.m. el Black Friday (viernes 27 de noviembre) con un horario extendido de 7 a.m. a medianoche desde el 30 de noviembre hasta el 23 de diciembre. Aún puedes realizar compras en el sitio web de Target o en la aplicación el Día de Acción de Gracias, y estarán disponibles para recogida el Black Friday.

Para aquellos que disfruten de comprar en línea, Target ya ha comenzado a lanzar sus ofertas navideñas, que iniciaron el 1 de noviembre y no terminarán hasta la víspera de Navidad. Cada día durante este período, habrá una “Oferta del Día” exclusiva para los miembros de Target Circle.

¿Está abierto Costco en Acción de Gracias y Black Friday?

Las tiendas de Costco estarán cerradas el Día de Acción de Gracias y reabrirán sus puertas de 9 a.m. a 8:30 p.m. para el Black Friday, con ofertas tanto en línea como en tienda, que comenzaron el pasado 1 de noviembre y continúan hasta el mencionado día festivo.

¿Está abierto JCPenney en Acción de Gracias y Black Friday?

Las tiendas JCPenney abrirán a las 5 a.m. el Black Friday y estarán cerradas el Día de Acción de Gracias. En 2023, las ventas de Black Friday se extendieron del 22 de noviembre al 1 de diciembre, por lo que es posible que la tienda tenga otro evento de ventas de una semana este año.

¿Están abiertos Home Depot, Lowe’s y Ace Hardware en el Día de Acción de Gracias y Black Friday?

Home Depot y Lowe’s estarán cerrados el Día de Acción de Gracias y abrirán a las 6 a.m. el Black Friday. Lowe’s no ha anunciado fechas específicas para sus ventas de Black Friday, pero muchos de sus artículos más grandes ya están con descuento antes de las fiestas. Home Depot comenzó sus ventas de Black Friday el pasado 6 de noviembre y continuarán hasta el miércoles 4 de diciembre.

Las tiendas Ace Hardware son de propiedad y operación independiente, por lo que los horarios variarán según la ubicación. Sin embargo, la compañía ha indicado que la mayoría de sus tiendas estarán cerradas el Día de Acción de Gracias.

¿Cuándo comienzan las ventas de Black Friday en Kohl’s?

Kohl’s también cerrará sus puertas el Día de Acción de Gracias y reabrirán a las 5 a.m. el Black Friday. Durante la “Semana de Black Friday” de Kohl’s, que se llevará a cabo del domingo 24 al viernes 29 de noviembre, todos los clientes pueden obtener un 15% de descuento en compras calificadas y ganar $15 en Kohl’s Cash por cada $50 gastados durante la semana.

¿Están abiertas las tiendas TJ Maxx, Marshall’s y HomeGoods en Acción de Gracias y Black Friday?

Las tiendas TJ Maxx, Marshall’s y HomeGoods estarán cerradas el Día de Acción de Gracias y abrirán a las 7 a.m. el Black Friday. Conocidas por ofrecer ahorros durante todo el año, estos establecimientos tienden a concentrar sus ventas de Black Friday en el día festivo, es decir, el viernes 29 de noviembre.

¿Están abiertas las tiendas Bass Pro Shops en Acción de Gracias y Black Friday?

Las tiendas Bass Pro Shops estarán abiertas de 9 a.m. a 6 p.m. el Día de Acción de Gracias. También abrirán a las 5 a.m. el Black Friday y cerrarán a las 9 p.m. Hasta el pasado 24 de noviembre, los clientes tuvieron la oportunidad de aprovechar la venta “Holiday Head Start”.

¿Está abierto Barnes & Noble en Acción de Gracias y Black Friday?

Las tiendas Barnes & Noble cerrarán el Día de Acción de Gracias y tendrán horarios modificados para las fiestas. Hasta el momento, el minorista no ha publicado fechas específicas para una venta anticipada de Black Friday.

¿Está abierto IKEA en Acción de Gracias y Black Friday?

IKEA estará cerrado el Día de Acción de Gracias y abrirá el Black Friday de 10 a.m. a 9 p.m. Al igual que Barnes & Noble, el minorista aún no ha anunciado fechas específicas para una venta anticipada de Black Friday.

¿Están abiertas PetCo y PetSmart en Acción de Gracias y Black Friday?

Tanto PetCo como PetSmart estarán cerradas el Día de Acción de Gracias. Las tiendas PetSmart abrirán de 7 a.m. a 9 p.m. el Black Friday, mientras que los establecimientos PetCo abrirán a las 8 a.m. y cerrarán a las 9 p.m.

En el caso de las ofertas anticipadas de Black Friday, PetSmart las estuvo ofreciendo hasta el 17 de noviembre, pero PetCo no ha publicado fechas específicas para ello.