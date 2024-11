Con la próxima llegada del invierno el 21 de diciembre, son varios los países cuyos ciudadanos deben ajustar sus relojes la madrugada de este domingo 3 de noviembre; es decir, cuando marque las 2:00 a.m. tienen que retroceder por una hora su reloj (1:00 a.m.). Si bien, naciones como Estados Unidos y España aplican estas medidas, ¿sabías que en México también debe realizarse? Aunque no en todo el territorio, hay cinco estados que hacen el respectivo cambio de horario. ¿Cuáles son? Conócelos en esta nota.

Cabe mencionar que el cambio de horario en la mayoría de los estados de México fue eliminado en 2022 cuando se aprobó la Ley de Husos Horarios. Tras ello se estableció un horario estándar para todo el país azteca, pero cinco lugares deben seguir aplicándolo tal como lo hace EE.UU.

Para muchas personas se hace complicado el cambio de horario por invierno, pues en México no se aplica a todos los estados (Foto: Freepik / Canva)

ESTOS SON LOS CINCO ESTADOS MEXICANOS QUE APLICAN EL CAMBIO DE HORARIO

Los cinco estados de México que deben retroceder las agujas de sus relojes por una hora el domingo 3 de noviembre a las 2:00 a.m. son los que se encuentran en la franja fronteriza norte.

El Centro Nacional de Metrología (Cenam) señaló que estos son: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

DE ESOS CINCO ESTADOS, ¿QUÉ MUNICIPIOS CAMBIAN LA HORA?

Aunque son cinco estados mexicanos los que ajustarán sus relojes por el cambio de horario, no todos sus municipios deberán realizarlo. A continuación, la lista de 33 municipios que implementa esta medida:

En Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate.

Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate. En Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero. En Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo. En Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama.

Anáhuac y Los Aldama. En Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

¿QUÉ BUSCA EL CAMBIO DE HORARIO EN MÉXICO?

El cambio de horario en México busca aprovechar al máximo la luz natural durante los meses más oscuros del año, lo cual debe traducirse en ahorro de energía. Aunque ese es el objetivo, ha sido blanco de cuestionamientos por mucha gente que considera que no contribuye en nada al cuidado del medioambiente.