Cuando nos toca realizar la limpieza del hogar nos aseguramos que el polvo desaparezca de los muebles, cuadros, adornos, dejamos impecables las habitaciones y el baño, pero cuando llegamos a los electrodomésticos o artículos de tecnología podemos dudar por temor a dañar la pantalla. Si este es tu caso y hace días que ves manchas en tu televisor, aquí te traigo la solución. Gracias a los trucos caseros será muy sencillo quitarle toda huella.

Para que puedas sentirte tranquilo viendo tu serie, reality o película favorita, debes limpiar tu televisión con mucho cuidado, sobre todo la pantalla, para no estropearla y provocar un fastidioso arañazo o rayón. Muchos creen que lo más fácil es usar el mismo trapo y productos que se emplean para eliminar el polvo de otras superficies de la casa y esto puede ser un gran error de limpieza.

Para no llevarte un dolor de cabeza, lo mejor siempre será usar un producto específico que suele estar en todas las casas. No es necesario que te gastes dinero comprando costosos o novedosos kits de limpieza o en líquidos “especiales” para pantallas de dispositivos y con propiedades antibacterianas.

Así debes limpiar tu televisión para no dejar huellas

Cabe recordar que nunca se deben usar productos abrasivos que pueden echar a perder la pantalla, el marco o cualquier otra parte de la televisión o smart TV. En esa línea, cabe tener en cuenta que los líquidos que contienen alcohol degradan el electrodoméstico, ya que su superficie es muy delicada.

Para tener la pantalla libre de polvo, huellas o manchas de dedos, lo mejor es usar agua destilada y un paño de microfibras. La suavidad de esta clase de trapos no dañará el televisor. Otro de sus beneficios es que este tipo de paños no sueltan pelusas. Eso sí, es aconsejable reservarlo siempre para la misma función para que no coja restos o residuos que puedan rallar la delicada pantalla de la TV.

El método para limpiar una televisión es fácil. Sobre el paño de microfibras moja con agua destilada, ejerce una ligera presión en las zonas más sucias. En el caso de que haya una mancha más difícil de eliminar, se humedece directamente sobre la suciedad y con una parte seca del paño se pasa varias veces para eliminar los restos y dejarlo seco.

Con estos trucos caseros limpiarás la pantalla de tu TV

Además de los consejos anteriores, te dejamos algunos trucos caseros para limpiarlas las pantallas sin que se estropeen y te puedan durar muchísimo más.

ALCOHOL ISOPROPÍLICO Y AGUA DESTILADA

Uno de los mejores trucos caseros para limpiar las pantallas es una mezcla de alcohol isopropílico y agua destilada. Para aplicar esta mezcla necesitarás un paño de microfibra y seguir las siguientes indicaciones.

En primer lugar, tienes que añadir la misma cantidad de alcohol isopropílico que de agua destilada. Luego, vierte la mezcla en un bote con pulverizador y agita muy bien para que se integren. Hazlo justo antes de su aplicación para que estén bien mezclados. No uses alcohol etílico.

Antes de aplicar la mezcla asegúrate de haber desenchufado el televisor. Además, la limpieza de la pantalla debe hacerse en frío y siguiendo los siguientes consejos:

No pulverices esta mezcla directamente sobre la pantalla o podrías dañarla. Mejor humedece un paño de microfibra con el pulverizador y pásalo por la pantalla con delicadeza y suavidad.

de microfibra con el pulverizador y pásalo por la pantalla con delicadeza y suavidad. Finalmente, para limpiar la pantalla de forma correcta mueve el paño siguiendo siempre la misma dirección, por ejemplo, de arriba hacia abajo. Así evitarás que queden rastros.

Para limpiar una TV hay que tener mucho cuidado y así no dañar la pantalla. (Foto: iStock)

VINAGRE BLANCO

El vinagre blanco es otro de los remedios caseros para limpiar la pantalla de la televisión o laptop. Además, como es un producto de origen natural es seguro para ti, y la mejor forma de aplicarlo es siguiendo los siguientes pasos: