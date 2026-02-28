El cielo de Estados Unidos será escenario este 28 de febrero de 2026 de uno de los eventos astronómicos más esperados del año: una impresionante alineación planetaria visible poco después del atardecer. Este fenómeno, conocido también como “desfile planetario”, permitirá observar varios planetas brillando al mismo tiempo en una misma franja del cielo.

La expectativa es alta porque no todos los años es posible ver tantos planetas agrupados visualmente en una sola noche. La alineación será visible desde distintas regiones del país y, si el clima lo permite, millones de personas podrán disfrutarla sin necesidad de equipo profesional. Además, quienes no puedan verla en persona tendrán la opción de seguirla EN VIVO por internet.

📅 Fecha exacta de la alineación planetaria en Estados Unidos

La fecha clave es sábado 28 de febrero de 2026 . Aunque el fenómeno podrá apreciarse días antes y después, esta será la jornada en la que los planetas aparecerán más cercanos entre sí desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Este tipo de alineaciones ocurre porque los planetas orbitan el Sol en un plano similar, llamado eclíptica. Según la NASA, aunque no se alinean en una línea recta perfecta, desde la Tierra parecen formar una secuencia brillante a lo largo del cielo.

Representación gráfica de una alineación planetaria como la de agosto de 2025 (Foto: buradaki / iStock)

🕒 Horario para ver la alineación planetaria en EE.UU.

El mejor momento para observar la alineación será entre 30 y 60 minutos después del atardecer, cuando el cielo esté lo suficientemente oscuro.

Estos son los horarios aproximados según la zona horaria:

Hora del Este (ET)

6:15 p.m. – 7:15 p.m.

(Estados como Florida, Nueva York, Georgia)

Hora Central (CT)

6:00 p.m. – 7:00 p.m.

(Texas, Illinois, Luisiana)

Hora de la Montaña (MT)

6:30 p.m. – 7:30 p.m.

(Colorado, Arizona, Utah)

Hora del Pacífico (PT)

6:15 p.m. – 7:15 p.m.

California, Nevada, Washington, Oregón

La recomendación es comenzar a mirar hacia el horizonte oeste apenas el Sol desaparezca.

🔭 ¿Qué planetas se podrán ver?

Durante esta alineación planetaria se podrán observar varios planetas, algunos a simple vista y otros con ayuda óptica.

Venus: el más brillante y fácil de identificar.

Júpiter: visible como un punto luminoso intenso.

Saturno: visible en condiciones de cielo despejado.

Mercurio: más bajo en el horizonte y más difícil de observar.

Urano y Neptuno: requerirán binoculares o telescopio.

Los más brillantes podrán distinguirse incluso desde ciudades con algo de contaminación lumínica.

💻 Cómo ver la alineación planetaria EN VIVO online

Si las condiciones climáticas no son favorables o si prefieres una vista más detallada, podrás seguir la alineación EN VIVO online.

Las principales opciones incluyen:

Transmisión oficial de la NASA en YouTube y NASA TV.

Canales especializados en astronomía.

Observatorios estadounidenses que transmitirán en tiempo real.

Plataformas digitales de simulación astronómica.

Estas transmisiones suelen incluir comentarios de expertos explicando qué planeta se está viendo y cómo ubicarlo en el cielo.

📍 Mejores lugares para verla en persona en EE.UU.

La alineación será visible en todo el territorio estadounidense siempre que el cielo esté despejado. Estados como Texas, Florida y New York tendrán condiciones similares de observación.

Para mejorar la experiencia, se recomienda:

Buscar un lugar con vista despejada hacia el oeste.

Alejarse de luces intensas.

Elegir parques, playas o zonas elevadas.

Evitar edificios que bloqueen el horizonte.

🌌 Consejos clave para una mejor observación

Llega con anticipación para ubicar bien el horizonte.

Permite que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 10 minutos.

Usa aplicaciones de mapas estelares para identificar los planetas.

Lleva binoculares si deseas una vista más detallada.

Consulta el pronóstico del tiempo antes de salir.

Un cielo despejado será el factor más importante para disfrutar del evento.

✨ ¿Por qué esta alineación es tan especial?

Aunque las alineaciones planetarias no son extremadamente raras, no siempre es posible ver tantas al mismo tiempo y en horario nocturno accesible para el público general. El hecho de que ocurra un sábado facilita que más personas puedan observarla.