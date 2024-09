Como ha venido sucediendo desde hace más de 10 años, los indocumentados en Illinois lograron sacar sus licencias de conducir temporales sin ningún problema de por medio. Sin embargo, este documento fue reemplazado por las Licencias de Conducir Temporales para Visitantes (TVDL por sus siglas en inglés) desde el pasado 1 de julio de 2024. Por ello, en caso desees regularizar tu estado y puedas conducir tu vehículo sin problemas algunos, aquí te dejaré una serie de requisitos que toda persona sin estatus legal necesita para poder tramitar la famosa TVDL.

A fin de promover la inclusión hacia los residentes indocumentados, la Administración de Illinois transformó su sistema de licencias desde el 1 de julio pasado con una sencilla medida: las Licencias de Conducir Temporales para Visitantes (TVDL) ya no están vigentes y han sido reemplazadas por licencias estándar para aquellos sin estatus legal.

Las licencias de conducir estándar ahora tienen una validez de cuatro años y han suprimido las marcas como la franja morada y la leyenda “No válido para identificación”, que antes identificaban a los titulares sin estatus legal en el estado.

Si eres un residente sin estatus legal, deberás estar atento a los criterios para poder solicitar tu licencia de conducir (Foto: Pexels)

De acuerdo con la Secretaría de Estado de Illinois, las nuevas licencias de conducir serán reconocidas como un documento válido de identificación.

Si eres indocumentado y estás interesado en obtener una licencia de conducir estándar, aquí tienes lo que necesitas saber:

CRITERIOS PARA SACAR TU LICENCIA DE CONDUCIR PARA INDOCUMENTADOS EN ILLINOIS

Para completar el proceso, debes mostrar un documento de identificación actual, ya sea un pasaporte extranjero válido o una matrícula consular. A la par, el estado de Illinois también otros documentos como:

Una tarjeta de identificación del gobierno federal, estatal o local de EE. UU.

Certificado de conducir (clase de educación de conducir de la secundaria)

Licencia de conducir o tarjeta de identificación vigente de otro estado

Orden de la corte

Tarjeta electoral mexicana

Hipoteca o contrato de préstamo a plazos

Tarjeta de crédito

La TVDL permite obtener licencias de manejo de categorías D, L, y M, adecuadas para automóviles y motos.

CONTRATOS, PÓLIZAS DE SEGURO O MÁS: OTRO TIPO DE DOCUMENTOS A TOMAR EN CUENTA

También es necesario presentar un documento que demuestre que has residido en Illinois durante al menos 12 meses. Entre los comprobantes aceptados se encuentran:

Correspondencia oficial de una entidad federal, estatal o municipal que muestre el nombre completo del solicitante y su dirección actual

Póliza de seguro, ya sea de propiedad o de inquilino

Contrato de arrendamiento, título de propiedad o documento de hipoteca

Factura de servicios públicos, como electricidad, agua o internet

Extracto bancario

ASÍ PUEDO CAMBIAR MI TVDL POR UNA LICENCIA ESTÁNDAR

Para los titulares de tarjetas TVDL, es posible hacer el cambio a la nueva licencia estándar, siempre que la licencia temporal no caduque en los 60 días previos al reemplazo, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Estado de Illinois.

Los usuarios de TVDL pueden sustituirla por la licencia estándar siempre y cuando su licencia actual no caduque en los 60 días anteriores al cambio, según la normativa de la Secretaría de Estado de Illinois (Foto: Pexels)

Entre los documentos y accesorios que necesitas para hacer este cambio están:

Una impresora

Una tarjeta de crédito o débito

Tener una TVDL vigente

Si recientemente cambiaste tu dirección en la oficina del Secretario de Estado y todavía no has recibido una nueva TVDL, asegúrate de dar la dirección actual que registraste en la Secretaría de Estado de Illinois. No te preocupes si es diferente de la que aparece en tu TVDL actual; lo importante es que esté actualizada en su sistema.