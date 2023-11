A inicios de diciembre se podría conocer el nuevo incremento del salario mínimo para 2024 en México, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que ya existe una propuesta formal de aumento por parte de un sector. ¿De cuál se trata y qué falta para que reciba luz verde? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe señalar que el mandatario ya se había comprometido en una conferencia matutina, a inicios de octubre, a subir el sueldo mínimo. “Lo que yo puedo decir y comprometerme es a que siga aumentando el salario, ese es mi compromiso, viene la revisión a finales de año y vamos a proponer que se continúe incrementando como prioridad en la política laboral”, indicó en esa oportunidad.

¿QUÉ SECTOR PRESENTÓ SU PROPUESTA Y CUÁL FALTA?

El presidente mexicano reveló que el sector obrero ya había presentado su propuesta, la cual no dio a conocer por respeto a la negociación, y que solamente faltaba el sector empresarial, con los que espera llegar a una conciliación.

En sentido, recordó que una vez que conversen, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) resolverá el incremento. Como se sabe, esta entidad es la encargada de regular las bases y elementos para fijar los salarios mínimos en México.

“Se tiene que reunir la comisión, ya hay propuestas, nada más que no voy ahora a decirlo, porque es la Comisión la que resuelve, pero el sector obrero ya presentó una propuesta, falta que presente su propuesta formal el sector empresarial y luego nosotros buscando siempre la conciliación; porque solo un año no ha habido consenso, no ha habido acuerdo, solo un año en cuatro años hemos llegado a acuerdo las tres partes y yo espero que se llegue a un acuerdo ahora, el cual vamos a dar a conocer a principios de diciembre”, dijo.

EL SALARIO MÍNIMO EN MÉXICO ESTE 2023

Desde el 1 de enero de 2023, el salario mínimo en México se incrementó en 20% en comparación al año anterior; es decir, pasó de 172.87 a 207.44 pesos diarios, beneficiando a 6.4 millones de trabajadores formales. “Esto representó mil 52 pesos adicionales al mes para las y los trabajadores, y la recuperación del 90% del poder adquisitivo de estos salarios”, se lee en el boletín del Gobierno del país azteca.

Asimismo, también esa misma fecha, entró en vigor el incremento en la Zona Libre de la Frontera Norte, compuesta por 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde los trabajadores reciben como pago mínimo 312.41 pesos diarios este 2023.

En tanto, los nuevos salarios mínimos profesionales se incrementaron en un 20%. Por tanto, las trabajadoras del hogar pasaron a recibir un sueldo de 225.5 pesos diarios en el resto del país y de 312.41 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.