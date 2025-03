Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico donde la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última, despierta gran interés global. Con varios eclipses lunares ocurriendo cada año, la expectación aumenta cuando se trata de un eclipse total, donde la Luna se tiñe de tonos rojizos al sumergirse en la umbra terrestre. Este evento, que oscurecerá la Luna el viernes 14 de marzo de 2025, será visible en una región específica del planeta, incluyendo Colombia, y promete ser un espectáculo inolvidable.

La rareza de los eclipses lunares totales, con solo tres ocurridos en los últimos cinco años, los convierte en eventos especiales, cargados de simbolismo y emoción. Este espectáculo celeste, que puede mostrar la Luna en tonos amarillos, naranjas o carmesí, atrae a miles de personas, tanto por su belleza como por las interpretaciones culturales que lo rodean. Para los observadores del cielo en Colombia, aquí les decimos cuánto durará y cómo ver el eclipse lunar de marzo de 2025 en vivo tanto en el firmamento colombiano como online.

Una "superluna" color roja por el eclipse total se ve en Niza, sureste de Francia, el 28 de septiembre de 2015 (Foto: Valery Hache / AFP)

¿A qué hora ver el eclipse lunar total en Colombia?

El eclipse lunar total de marzo de 2025 será un evento astronómico visible desde toda la cara nocturna de la Tierra, siempre que el cielo esté despejado. En Colombia, la posición geográfica permitirá observar el eclipse en su totalidad, ya que su desarrollo coincide con la noche del jueves 13 y la madrugada del viernes 14 de marzo, ofreciendo una oportunidad única para los aficionados a la astronomía en el país cafetero.

Las fases del eclipse en Colombia comenzarán con el eclipse penumbral a las 10:57 p.m. (Hora de Bogotá) del 13 de marzo, seguido por el inicio del eclipse parcial a las 00:09 a.m. del 14 de marzo. La fase de totalidad iniciará a la 1:26 a.m., alcanzando su punto máximo a la 1:58 a.m. La totalidad finalizará a las 2:31 a.m., dando paso al fin del eclipse parcial a las 3:47 a.m. y concluyendo con el fin del eclipse penumbral a las 5:00 a.m.

¿Cuánto tiempo dura el eclipse lunar total?

En Colombia, la fase total durará aproximadamente 65 minutos, comenzando a la 1:26 a.m. (Hora de Bogotá) y alcanzando su punto máximo a la 1:58 a.m. Finalmente, la totalidad concluirá a las 2:31 a.m., dando paso a la fase parcial, que se extenderá hasta las 3:47 a.m.

Para observar este espectáculo celestial no se necesita equipo especializado, ya que la Luna no representa un peligro para la vista. Sin embargo, el uso de binoculares o telescopios puede mejorar la experiencia y permitir apreciar detalles adicionales de la superficie lunar.

Horarios (EDT) del eclipse total de Luna de marzo. | Crédito: Estudio de Visualización Científica de la NASA

¿Dónde ver eclipse lunar total en vivo en Colombia?

El eclipse lunar total de marzo de 2025 será un evento visible en una amplia región del planeta, abarcando Europa, gran parte de Asia y Australia, África, y todo el continente americano, así como los océanos Pacífico y Atlántico, y las regiones polares Ártico y Antártida. Esta amplia cobertura geográfica asegura que millones de personas tendrán la oportunidad de presenciar este fenómeno astronómico.

En Bogotá, el eclipse lunar total comenzará a ser visible a partir de las 10:57 p.m. del jueves 13 de marzo, según información de Time and Date. Los observadores podrán seguir las diferentes fases del eclipse a medida que la Luna se adentra en la sombra de la Tierra, culminando en la fase de totalidad. Este horario permite a los residentes de la capital de Colombia prepararse para disfrutar del espectáculo celeste durante la noche.

¿Cómo ver eclipse lunar total en vivo en Colombia?

El eclipse lunar de marzo de 2025 será un evento astronómico visible en toda América del Norte y gran parte del hemisferio occidental, según la NASA. Esta amplia visibilidad ofrece una oportunidad única para observar el fenómeno, conocido como “luna de sangre” por su tonalidad rojiza. Los aficionados a la astronomía podrán disfrutar del espectáculo celeste desde diversas ubicaciones, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Para aquellos que prefieran la comodidad de su hogar o enfrenten condiciones climáticas adversas, la NASA ofrecerá una transmisión en vivo del eclipse a través de NASA TV. La cobertura completa del evento, disponible en el sitio web oficial de la agencia espacial estadounidense, incluirá comentarios de expertos, enriqueciendo la experiencia de visualización. Space.com también se unirá a la transmisión en vivo, proporcionando una cobertura detallada del eclipse lunar total.

¡Atención, amantes de la astronomía! Este mes, la mayoría de aquellos situados en el hemisferio occidental podrán observar un eclipse lunar total que se dará en la madrugada del viernes 14 de marzo (o la noche del jueves 13, según la zona horaria). Aquí te decimos los horarios por país y dónde ver este espectáculo celestial online.| Crédito: GEC