La famosa Luna de Sangre, aquella que toma un color rojizo durante el eclipse lunar parcial, será observada desde Estados Unidos este 27 y 28 de agosto de 2026. Este fenómeno astronómico puede ser observado sin necesidad de utilizar aparatos, por lo que puede ser una oportunidad única para ti que vives en Nueva York si quieres apreciarlo en su totalidad. Por esta razón, aquí te dejo con la guía completa sobre la hora exacta y cómo ver el eclipse lunar parcial desde Nueva York .

ESTADOS UNIDOS, 27/08/2026.- El eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto de 2026 alcanzará su punto máximo a diferentes horas locales en Estados Unidos, con la Luna profundamente cubierta por la sombra de la Tierra. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Nueva York?

En Nueva York, el eclipse lunar parcial se podrá observar durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. El fenómeno comenzará a las 9:23 p. m. (EDT) con la fase penumbral, aunque el eclipse parcial será visible desde las 10:33 p. m., cuando la sombra de la Tierra empiece a cubrir la superficie de la Luna.

El punto culminante llegará a las 12:12 a. m. del 28 de agosto, cuando alrededor del 93 % del disco lunar estará dentro de la sombra terrestre. Posteriormente, la fase parcial finalizará a la 1:13 a. m., mientras que el fenómeno completo concluirá a las 3:01 a. m., tras finalizar la fase penumbral.

¿Cómo ver la Luna de Sangre del 28 de agosto en Nueva York?

Lo ideal es elegir un lugar con poca iluminación artificial y una vista amplia del cielo, además de comprobar el pronóstico meteorológico. Dentro de Nueva York, los parques y espacios abiertos junto al río ofrecen buenas alternativas para contemplar y fotografiar el eclipse. Como el máximo ocurrirá pasada la medianoche, también conviene verificar los horarios de acceso del lugar elegido.

Además, este es el listado de los 5 mejores lugares dentro de Nueva York para que puedas observar la Luna de Sangre del 28 de agosto.

Lugar ¿Por qué es recomendable? Central Park Amplias zonas abiertas y varios puntos alejados de las calles más iluminadas. Gantry Plaza State Park Excelente espacio frente al East River y vistas abiertas hacia el cielo. Riverside Park Su ubicación junto al Hudson River ofrece espacios abiertos para observar la Luna. Battery Park Buen horizonte y vistas despejadas sobre el río y el cielo nocturno. Little Island Vista Point Mirador con una perspectiva abierta sobre el Hudson, ideal para fotografía.