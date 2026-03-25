La tercera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), uno de los eventos clave de la campaña rumbo a las Elecciones Generales 2026, se realizará de forma presencial el miércoles 25 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. Esta fecha cerrará el primer bloque de debates, desarrollado los días 23, 24 y 25 de marzo, y reunirá nuevamente a parte de la oferta electoral en un mismo escenario para confrontar propuestas sobre seguridad, lucha contra la corrupción y las principales demandas ciudadanas. La transmisión se realizará a nivel nacional a través de TV Perú, el canal institucional del JNE y la señal digital oficial del organismo electoral, además de la cobertura en vivo de canales como Canal N, América Televisión y Latina. El encuentro también se podrá seguir mediante plataformas digitales y redes sociales, lo que permitirá que el debate sea visto tanto en el Perú como en el extranjero.

En esta tercera jornada participarán 12 candidatos presidenciales que buscarán diferenciar sus propuestas en horario estelar: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero), Mesías Guevara (Partido Morado), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Paul Jaimes (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular), Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú). Cada aspirante dispondrá de tiempos previamente establecidos para exponer sus ejes de gobierno, responder preguntas ciudadanas y ofrecer un mensaje final, conforme al formato definido por el JNE y al orden de intervención fijado mediante sorteo público.

¿A qué hora inicia el debate presidencial del JNE del miércoles 25 de marzo?

La tercera jornada del debate presidencial del JNE comenzará a las 8:00 p.m. (hora peruana) .

Horarios internacionales del debate del JNE 2026

A continuación, los horarios aproximados por país para el inicio del debate del miércoles 25 de marzo:

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del jueves 26 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del jueves 26 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos, los horarios de referencia son:

9:00 p.m. ET (costa este)

8:00 p.m. CT (centro)

7:00 p.m. MT (montaña)

6:00 p.m. PT (Pacífico)

Fechas de las jornadas de debate del JNE 2026

El ciclo de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones se divide en dos grandes fases:

Primera fase

Domingo 23 de marzo

Lunes 24 de marzo

Miércoles 25 de marzo

Segunda fase

Lunes 30 de marzo

Martes 31 de marzo

Miércoles 1 de abril

En cada fecha se presenta un grupo distinto de candidatos, definidos mediante sorteo público, quienes abordan los mismos ejes temáticos para facilitar la comparación de propuestas por parte de la ciudadanía.

¿Qué temas se discutirán en el debate del miércoles 25 de marzo?

La estructura temática del debate para esta jornada está organizada en cuatro bloques principales:

Primer bloque - seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad : Los candidatos presentarán propuestas relacionadas con el fortalecimiento policial, prevención del delito, combate al crimen organizado y políticas de seguridad a nivel nacional.

: Los candidatos presentarán propuestas relacionadas con el fortalecimiento policial, prevención del delito, combate al crimen organizado y políticas de seguridad a nivel nacional. Segundo bloque - pregunta ciudadana : Los aspirantes responderán interrogantes formuladas por la ciudadanía, previamente seleccionadas por el JNE, sobre problemas cotidianos y demandas sociales urgentes.

: Los aspirantes responderán interrogantes formuladas por la ciudadanía, previamente seleccionadas por el JNE, sobre problemas cotidianos y demandas sociales urgentes. Tercer bloque - integridad pública y lucha contra la corrupción : Se discutirán medidas para prevenir y sancionar la corrupción en el Estado, mejorar la transparencia en la gestión pública y fortalecer las instituciones democráticas.

: Se discutirán medidas para prevenir y sancionar la corrupción en el Estado, mejorar la transparencia en la gestión pública y fortalecer las instituciones democráticas. Cuarto bloque - mensaje final: Cada candidato presentará un mensaje de cierre dirigido a los votantes, resumiendo sus principales propuestas y su visión de país.

¿Cuáles son las reglas que los candidatos deben respetar durante el debate?

El formato del debate establece lineamientos estrictos para garantizar igualdad de condiciones entre los participantes. Entre las principales reglas se incluyen:

Respeto estricto a los tiempos asignados para intervenciones, réplicas y dúplicas.

Prohibición de ataques personales, insultos o expresiones discriminatorias.

Obligación de ceñirse a los temas definidos para cada bloque.

Prohibición de mostrar propaganda electoral dentro del set de debate.

Cumplimiento de las indicaciones del moderador y del equipo técnico del JNE.

TL;DR

La tercera jornada del debate presidencial del JNE 2026 se realizará el miércoles 25 de marzo desde las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Participarán 12 candidatos presidenciales —entre ellos Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, Jorge Nieto y Enrique Valderrama— en un evento transmitido por TV Perú, la señal institucional del JNE, Canal N, América Televisión, Latina y diversas plataformas digitales.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el debate del JNE 2026

¿Dónde se puede ver el debate?

El debate será transmitido por TV Perú, el canal institucional del JNE, su señal digital oficial y plataformas digitales del organismo electoral. Canales como Canal N, América Televisión y Latina, entre otros medios de comunicación, también podrán retransmitir la señal o realizar cobertura especial.

¿Cuánto dura cada debate?

Cada jornada suele extenderse entre dos y tres horas, dependiendo del número de candidatos y de la dinámica de los bloques temáticos.

¿Todos los candidatos participan en las mismas fechas?

No. Los más de 30 candidatos inscritos en el proceso electoral fueron distribuidos en varias jornadas mediante sorteo para garantizar igualdad de tiempo de exposición.

¿El formato será el mismo en todas las fechas?

Sí. El esquema de bloques temáticos se mantiene en todas las jornadas, aunque las preguntas ciudadanas pueden variar según los temas seleccionados para cada día.