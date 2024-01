Actualizar tu enfoque de las mañanas es un buen punto de partida si estás buscando moverte de manera fluida y exitosa a lo largo de tu día. Los ejecutivos y coaches de rendimiento comparten sus mejores consejos para aprovechar al máximo este momento de tu día.

Ya sea que tengas problemas con la gestión del tiempo o simplemente quieras asegurarte de estar cumpliendo con proyectos y tareas antes de que comience el día laboral, echa un vistazo a los inteligentes consejos a continuación. Estos seguramente te harán pensar de manera diferente sobre tus mañanas.

1. Usa una variación de lo mismo todos los días

Jonathan Alpert, un psicoterapeuta con sede en Nueva York, coach ejecutivo y autor de “Be Fearless: Change Your Life in 28 Days”, recomienda mantener tu vestuario simple para potenciar tu día. “Zuckerberg y su sudadera. Jobs y sus jeans y cuello de tortuga negro”, mencionó Alpert.

Se refería a una cita de Mark Zuckerberg durante una reunión pública en la sede de Facebook en Menlo Park, California, en 2014: “Realmente quiero despejar mi vida para hacer que tenga que tomar la menor cantidad de decisiones posible sobre cualquier cosa, excepto cómo servir mejor a esta comunidad”, dijo Zuckerberg, según tech.co. “Tiene sentido para mí”, dijo Alpert.

Él mismo usa jeans casi a diario porque son fáciles de combinar con camisas, ahorrándole tiempo.





2. Adopta una Actitud Mental Positiva (PMA)

Deb Harrison, coach de crecimiento y cambio con sede en el valle de Hudson en Nueva York, sugiere una estrategia para la productividad y el bienestar: la “mentalidad matutina para la motivación”. Al despertar, puedes establecer el tono de cómo vas a abordar mentalmente el día pensando en lo que vas a hacer, mientras te imaginas logrando esas tareas, dijo Harrison.

“Por ejemplo, puedes pensar en hacer las tareas que necesitan ser realizadas con calma”, dijo. “Además, puedes hablarte positivamente, diciendo cosas como ‘Voy a poner mi mejor esfuerzo hoy y estar orgulloso de lo que logre, incluido el esfuerzo que hago’”, dijo, señalando que la visualización mental y el diálogo interno construyen confianza y calma.

3. Inicia el día hidratado

Probablemente no sea la primera vez que lo escuchas: es importante beber mucha agua al principio del día, dicen los expertos. “Por simple que parezca”, dijo Alpert, “es un acto vital con beneficios de gran alcance”. “Piénsalo: si te acuestas a medianoche y te despiertas a las 7:00 a.m., has pasado al menos siete horas sin hidratarte”, agregó Alpert.

“El cuerpo adulto promedio es 50-65% agua y la sangre es 82% agua. Las células cerebrales son 85% agua y los músculos son 75%”, añadió.

Una investigación reciente concluyó que mantenerse hidratado puede mejorar el envejecimiento saludable y ayudar a prevenir enfermedades. (Foto: Pexels)

¿Aún no estás convencido? Un estudio reciente encontró que mantenerse hidratado al beber suficiente agua puede mejorar el envejecimiento saludable y ayudar a prevenir enfermedades, según informó Fox News Digital.

Si no te gusta el agua simple, exprime unas rodajas de limón o lima en tu agua y/o agrega algunas rodajas de pepino.

4. Reserva tiempo para una tarea de alto impacto

“Una excelente manera de comenzar tu día es utilizar la tranquilidad de las mañanas tempranas para planificar tu día con un enfoque en el impacto en lugar de la actividad”, dijo Andrea J. Miller, una coach y consultora de liderazgo y rendimiento con sede en Washington, D.C.; se especializa en transiciones de carrera y desarrollo de liderazgo.

“Empieza identificando una tarea de alto impacto que marcará una diferencia significativa en tu trabajo y luego dedica este tiempo ininterrumpido a ella”, dijo. Este enfoque asegura que comienzas tu día con claridad sobre tus prioridades, creando una sensación de impulso incluso antes de que comience oficialmente la jornada laboral.

5. Antes de Dormir, conéctate con tu mente inconsciente

Este concepto proviene de Mitchell Creasey, fundador de The President’s Coach, una firma de coaching ejecutivo en Toronto, Canadá. Él sugiere que cuando te acuestes por la noche, te preguntes: “¿Qué necesito hacer primero mañana por la mañana?”

Creasey dice que no debes intentar responder. Simplemente, hazte la pregunta y luego ve a dormir. “Tu mente inconsciente revisará tu lista mental de tareas mientras duermes”, dijo.

“Y cuando despiertes, sabrás exactamente qué correo electrónico enviar, qué publicación escribir o tendrás la respuesta al problema con el que has estado lidiando, todo antes de que comience el día laboral”, agregó.