El sorteo de Powerball del sábado no dejó a ningún ganador del premio mayor, por lo que el pozo volvió a crecer de manera histórica. Ahora el acumulado alcanza los $1,700 millones, con una opción en efectivo de $781.3 millones, de cara al próximo sorteo del miércoles 24 de diciembre, en Nochebuena.

Esta cifra se ubica como el cuarto premio mayor más grande tanto de Powerball como de todas las loterías en Estados Unidos.

Los números que salieron en el sorteo del lunes 22 de diciembre fueron 3, 18, 36, 41 y 54, con el Powerball 7 y Power Play 2x.

El próximo sorteo se celebrará en Nochebuena y ofrece una opción en efectivo de US$781.3 millones. (Foto: Saul Loeb / AFP)

A pesar de que nadie logró acertar la combinación completa, el interés por el sorteo sigue creciendo conforme se acerca la fecha navideña.

Sobre la magnitud del premio, Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa, destacó el espíritu que rodea al juego en esta época del año.

“Al igual que las fiestas, el Powerball es un juego que une a la gente para soñar en grande y esperar un futuro mejor”, señaló en un comunicado.

A pesar de que nadie acertó todos los números, varios boletos se llevaron premios de hasta US$1 millón en distintos estados. (Foto: Saul Loeb / AFP)

Strawn también destacó el impacto social de la lotería: “Esperamos que este creciente premio mayor inspire entusiasmo y alegría, y, sobre todo, buena voluntad para todos. Una parte de cada boleto se destina a apoyar programas y servicios que benefician a las comunidades locales”.

Aunque el gran premio quedó vacante, sí hubo algunos ganadores. Nueve boletos vendidos en Florida, Georgia, Illinois, Nueva York (dos), Ohio, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin obtuvieron $1 millón cada uno al acertar las cinco bolas blancas. Además, se registraron 107 boletos premiados con $50,000 y 28 boletos con $100,000 gracias al Power Play.

El actual jackpot ya figura entre los más grandes de la historia del juego en EE. UU. (Foto: AFP)

En meses recientes, Powerball ha repartido premios millonarios. El 6 de septiembre, dos boletos vendidos en Missouri y Texas compartieron cerca de $1,800 millones, el segundo jackpot más alto de su historia.

Antes de eso, hubo ganadores en California y Kentucky, incluidos premios de $205 millones, $168 millones, $526.5 millones y $331 millones, confirmando que 2024 fue uno de los años más extraordinarios para la lotería.