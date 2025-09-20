Este sábado 20 de septiembre de 2025 se juega una nueva edición del Powerball, la lotería más importante de Estados Unidos y una de las que más dinero reparte en el mundo. El jackpot está estimado en 99 millones de dólares. Aquí podrás revisar los números ganadores y los resultados completos EN VIVO . El sorteo se transmitirá en la noche y millones de jugadores esperan convertirse en los próximos ganadores.

Sorteo del Powerball EN VIVO este 20 de septiembre de 2025, con los números ganadores y el resultado del jackpot de 99 millones de dólares. (Foto: MediaNews Group / Los Angeles Daily News via Getty Images)

¿A qué hora empieza el sorteo de Powerball y cómo verlo en vivo, 20 de septiembre 2025?

El sorteo del Powerball del sábado 20 de septiembre inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball, 20 de septiembre de 2025: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores sorteados la noche del sábado 20 de septiembre de 2025 son XX-XX-XX-XX-XX, con un Powerball de XX y un multiplicador Power Play de XX.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Como es habitual, el sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados, y los resultados oficiales se publican minutos después de la extracción. Para comprobar jugadas, se sugiere verificar primero en el sitio oficial de Powerball y, en paralelo, en medios de referencia en español, especialmente en jornadas de gran tráfico donde las consultas superan la capacidad de los portales. Las probabilidades del premio mayor se mantienen en 1 en 292,2 millones, mientras que Power Play y otros multiplicadores pueden incidir en premios secundarios.

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

Ante la magnitud del bote, se espera una fuerte afluencia de jugadores en las horas previas al cierre de ventas en cada estado, lo que puede causar colas y demoras. La organización recuerda que los boletos cuestan $2 por jugada y deben adquirirse en puntos autorizados de los 45 estados participantes, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. En caso de no registrarse ganador, el bote seguirá acumulándose; de lo contrario, la atención se orientará a la identificación de la ubicación del boleto ganador y a las implicaciones fiscales del cobro.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

Consulta los números ganadores del Powerball que se jugará este sábado 20 de septiembre desde los Estados Unidos. (Foto: perplexity.ai)

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 6

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 1

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0

Preguntas frecuentes del Powerball

¿Cuándo son los sorteos?

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET).

¿Cuánto cuesta jugar?

Cada jugada cuesta 2 dólares; el complemento Power Play cuesta 1 dólar adicional por jugada.

¿Cómo se juega?

Se eligen 5 números del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26; también se puede seleccionar “Quick Pick” para que el sistema asigne números al azar.

¿Cuáles son las probabilidades?

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,201,338; la probabilidad de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24.9.

¿Qué es Power Play?

Es un multiplicador que aumenta los premios que no son el jackpot (por ejemplo, el premio de 1 millón puede duplicarse a 2 millones); el multiplicador se fija por sorteo.

¿Qué es Double Play?

Es un sorteo adicional disponible en algunas jurisdicciones que permite usar los mismos números para optar a premios en una segunda extracción por un costo extra.