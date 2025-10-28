La emoción por uno de los juegos de lotería más populares de Estados Unidos continúa en aumento. Este martes 28 de octubre de 2025, el Mega Millions celebra un nuevo sorteo con un acumulado millonario que ha captado la atención de millones de jugadores: el pozo alcanzó los 714 millones de dólares, con una opción en efectivo de 334.1 millones de dólares. A continuación, te mostramos los números ganadores y todos los detalles que debes conocer.

El sorteo se llevará a cabo a las 11:00 p.m. (hora del Este), siguiendo el formato actualizado en abril de 2025, el cual introdujo cambios importantes: el costo por jugada subió a $5 y ahora se incluye un multiplicador automático. Esta modificación mejoró las probabilidades generales de ganar a 1 en 23 y elevó el mínimo de los premios secundarios a $2 millones, que podrían escalar hasta $10 millones si se aciertan las cinco bolas blancas.

Para participar, los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 70, además de una Mega Ball del 1 al 24. La probabilidad de quedarse con el jackpot es de 1 en 290.4 millones. Los boletos están disponibles en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, y deben adquirirse antes del cierre de ventas de cada jurisdicción, que puede ser entre 15 minutos y una hora antes del sorteo. En caso de ganar el gran premio, el afortunado puede optar por recibir pagos anuales crecientes o una suma global en efectivo.

Resultados Mega Millions, martes 28 de octubre de 2025

Números ganadores Mega Ball XX-XX-XX-XX-XX XX

¿Hubo ganador del premio mayor del Mega Millions del martes 28 de octubre de 2025?

Aún no anuncian si hubo ganador del sorteo de Mega Millions del martes 28 de octubre de 2025.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos del Mega Millions?

Los sorteos del Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, cada martes y viernes, a las 11:00 p.m. ET (hora del Este). En otras zonas del país, los horarios son los siguientes:

10 p.m. CT (hora central)

9 p.m. MT (hora montaña)

8 p.m. PT (hora del Pacífico)

La hora límite para comprar boletos varía según el estado, pero usualmente es entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar al Mega Millions y dónde conseguir los boletos?

Cada jugada cuesta $5 e incluye automáticamente el multiplicador aleatorio (Megaplier). Puedes comprar tus boletos en puntos de venta autorizados como tiendas, supermercados y estaciones de servicio en los 45 estados participantes, así como en el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. En algunos estados, también está habilitada la venta online.

¿Cómo se juega al Mega Millions y cuáles son las probabilidades reales de ganar?

La dinámica es sencilla: debes elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24. Las probabilidades generales de obtener algún premio son de 1 en 23, pero para ganar el premio mayor, la probabilidad es de 1 en 290.5 millones.

¿Qué premios secundarios ofrece Mega Millions y cómo aumentarlos?

Además del jackpot, Mega Millions ofrece nueve categorías de premios secundarios. Con la opción del Megaplier, que cuesta $1 extra, puedes multiplicar los premios no acumulativos hasta cinco veces su valor original.

¿Dónde revisar los resultados oficiales y sorteos anteriores?

Los resultados oficiales del sorteo se publican minutos después en el sitio web de Mega Millions y en su app oficial. También pueden consultarse en medios locales y en los puntos de venta autorizados. En la web oficial encontrarás el historial completo de sorteos anteriores.

¿Puedo jugar al Mega Millions si estoy fuera de Estados Unidos?

La venta online solo está disponible en algunos estados y exige que el comprador se encuentre físicamente dentro del territorio autorizado. No es necesario ser ciudadano ni residente estadounidense para participar o reclamar premios. Cualquier persona que adquiera un boleto legalmente dentro de EE.UU. puede cobrar su premio sin inconvenientes.

Revisa esta nota para que sepas cuál es el gran premio estimado del Mega Millions para este martes 28 de octubre. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)