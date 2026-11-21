El desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 se realizará este sábado 21 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, como parte de las actividades previas a la gran final de la edición número 75 del certamen de belleza. Las candidatas mostrarán vestuarios inspirados en la cultura y las tradiciones de sus países, en una pasarela que podrá seguirse EN VIVO por Telemundo Internacional y mediante el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

La presentación reunirá a las representantes de diferentes países en uno de los eventos más esperados por los seguidores del concurso. Los diseños suelen destacar por sus colores, elementos culturales, bordados, plumas, pedrería y otros detalles que buscan transmitir la identidad de cada nación.

La expectativa también está puesta en las candidatas latinoamericanas, que llevarán propuestas inspiradas en sus respectivas culturas. El público podrá seguir el desfile desde televisión o dispositivos conectados a internet, con una transmisión programada para este sábado desde Puerto Rico.

¿Dónde ver Telemundo Internacional EN VIVO, el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026?

Telemundo Internacional transmitirá el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 este sábado 21 de noviembre, como parte de la cobertura de las actividades previas a la gala de coronación. La señal podrá seguirse a través de los operadores de televisión por cable y satélite que incluyen el canal en su programación.

El evento comenzará a las 6:00 p. m. ET en Estados Unidos y a las 7:00 p. m. en Puerto Rico, desde San Juan. La pasarela permitirá conocer las propuestas de las candidatas, quienes presentarán diseños que representan la cultura y las tradiciones de sus países.

Los espectadores que prefieran seguir el evento por internet también podrán hacerlo gratis a través del canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento. La transmisión estará disponible para quienes tengan conexión a internet desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y televisores inteligentes compatibles con la plataforma.

La cobertura online permitirá seguir la pasarela sin necesidad de contratar un servicio de televisión por cable o satélite. Los usuarios podrán ingresar al canal oficial de Telemundo Entretenimiento en YouTube y buscar la transmisión programada del desfile de trajes típicos.

Canal oficial: Telemundo Entretenimiento en YouTube.

Opciones para ver el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 online

YouTube de Telemundo Entretenimiento

Telemundo Internacional, mediante operadores de televisión con la señal disponible

¿En qué dispositivos puedo ver Telemundo Internacional y YouTube?

La transmisión del desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 podrá seguirse desde diferentes dispositivos, dependiendo de la disponibilidad de la señal televisiva y de la aplicación de YouTube.

Dispositivos compatibles con YouTube

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Teléfonos Android

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Computadoras Mac

Los espectadores también podrán utilizar un televisor conectado a internet para acceder directamente a YouTube y buscar el canal de Telemundo Entretenimiento.

¿A qué hora ver el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 en Estados Unidos y Puerto Rico?

La transmisión está programada para este sábado 21 de noviembre desde San Juan, Puerto Rico. Estos son los horarios de referencia para seguir el evento:

PAÍSES HORARIO Estados Unidos (hora del Este, ET) 6:00 p. m. Puerto Rico 7:00 p. m. San Juan, Puerto Rico 7:00 p. m.

¿Dónde se realiza el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026?

El desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 se realiza en San Juan, Puerto Rico, sede de la edición número 75 del certamen. La isla recibe a las candidatas durante las actividades previas a la coronación, programada para el martes 24 de noviembre.

Cada representante presentará un vestuario inspirado en la cultura, las tradiciones, los símbolos o elementos históricos de su país, en una de las pasarelas más coloridas de la semana de Miss Universo.

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