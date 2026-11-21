Comienza el certamen de belleza más importante del mundo. Este sábado 21 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, será el escenario del desfile de trajes típicos. Las participantes sorprenderán con vestuarios que combinan creatividad, identidad nacional y elementos tradicionales. El desfile forma parte de las actividades previas a la gran final del martes 24 de noviembre, cuando se coronará a la nueva Miss Universo. A continuación, te dejo con todas las opciones para ver el evento minuto a minuto.

¿A qué hora comienza el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026?

La presentación está programada para hoy, 21 de noviembre, con los siguientes horarios:

Estados Unidos: 6:00 p. m. ET / 5:00 p. m. CT / 3:00 p. m. PT.

6:00 p. m. ET / 5:00 p. m. CT / 3:00 p. m. PT. México: 5:00 p. m. (Ciudad de México).

5:00 p. m. (Ciudad de México). Colombia: 6:00 p. m.

6:00 p. m. República Dominicana: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Puerto Rico: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Venezuela: 7:00 p. m.

¿Dónde ver el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 EN VIVO?

Una de las alternativas más accesibles para disfrutar de la competencia es consultar las plataformas digitales oficiales del certamen y sus socios de transmisión. El público puede buscar la cobertura en el canal de YouTube de Miss Universe y en las plataformas de Telemundo, donde se publica contenido relacionado con las distintas etapas del concurso.

Para encontrar una emisión gratuita, puedes visitar los siguientes canales:

YouTube de Miss Universe: Canal oficial de Miss Universe.

Canal oficial de Miss Universe. YouTube de Telemundo Entretenimiento: Canal de Telemundo Entretenimiento.

Canal de Telemundo Entretenimiento. Página oficial: Miss Universe.

La disponibilidad de una señal en directo puede variar según el país y los derechos de transmisión. Por ello, conviene verificar si aparece una emisión activa antes del comienzo del evento.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 en Estados Unidos y Puerto Rico?

Los seguidores de Estados Unidos y Puerto Rico pueden consultar la programación de Telemundo y sus plataformas digitales para conocer la cobertura del certamen.

Quienes prefieran seguir el desfile desde sus celulares o computadoras también pueden revisar las transmisiones y publicaciones de los canales oficiales de YouTube. Es importante distinguir entre una emisión completa en directo y los videos de mejores momentos que se publican posteriormente.

¿Cómo ver el desfile de trajes típicos en México, Colombia y Venezuela?

En México, Colombia y Venezuela, la búsqueda de una transmisión gratuita puede comenzar en las cuentas oficiales de Miss Universe y Telemundo Entretenimiento.

El acceso mediante YouTube resulta especialmente práctico porque permite seguir las publicaciones desde distintos dispositivos. Sin embargo, no todas las transmisiones están necesariamente habilitadas para todos los territorios.

Miss Universo 2026: transmisión para República Dominicana

En República Dominicana (RD), los aficionados también pueden revisar los canales digitales oficiales para seguir las novedades de la competencia. Las redes sociales del concurso suelen ser una alternativa útil para encontrar fragmentos de las presentaciones, fotografías y resultados del desfile.