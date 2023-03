El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre señaló ante la prensa que es bueno generando dinero. Si bien él indicó en el 2016 que su fortuna era de US$ 10,000 millones, medios como CNN y Bloomberg afirman que su patrimonio es de US$ 2,5000 millones.

El inicio

El de nuevo candidato a la presidencia Trump ha contado que su padre le dio un “pequeño préstamo” de US$ 1 millón para empezar -hecho que The New York Times niega- y ya para el 2014 contaba con miles de millones provenientes del golf, venta de condominios, administración, regalías y discursos.

Fred Trump, padre del exmandatario, comenzó un negocio de millones de dólares de vienes raíces residenciales en los distritos de Queens y Brooklyn en Nueva York (Estados Unidos). Se aprovechó de beneficios del Estado para cobrar una jugosa utilidad, motivo por el que fue citado en varias oportunidades del Congreso.

Es así que Donald Trump decidió ir más allá y posicionar a NY como un lugar de vacaciones, construyó hoteles de lujo y logró venderlos a millones de dólares.

Marca personal

Trump es un magnate de bienes raíces pero la mayor parte de su patrimonio viene de su valor de marca, por el que trabajó de empresario a varias empresas que ahora trabajan en todo el mundo.

Muchas compañías pagan derechos por usar su nombre, sobre todo después de su libro “El arte de la negociación” (1987), con el que su fama creció en todo el mundo. Empezó a aparecer en programas de televisión, en tener momentos de fama como en “Mi Probre Angelito”.

Escándalos

Divorcios, préstamos no pagados y métodos fiscales no tan legales para evitar impuestos fueron los escándalos del millonario.

Trump habría querido cambiar el testamento de su padre cuando estaba enfermo, quería ser quien controlaría su legado tras su muerte. Medios señalan que fue intento para salvar sus negocios fallidos. Todo acabó en una disputa familiar que terminó publicándose en The New York Times.

