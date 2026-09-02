Es una de las figuras más importantes del mundo hispanohablante en Internet y creador de “La Velada del Año”, evento pugilístico amateur que en cada edición bate récords de audiencia a nivel internacional. Ibai Llanos es el ejemplo que puedes conquistar el planeta apelando simplemente a la creatividad y la originalidad. El famoso streamer, creador de contenido y empresario español nacido en Bilbao, España, en 1995 no solo destaca por sus iniciativas como el Mundial de Desayunos o el Mundial de Comidas que abre los debates en las redes sociales sino por sus frases, especialmente una asociada a la perseverancia. La cita “Lo intentas, te equivocas, te levantas y vuelves a intentarlo” (“You try, you make a mistake, you get back up, and you try again” en inglés) puede ser un recordatorio útil de que el crecimiento profesional, creativo o personal se construye paso a paso. A continuación, analizamos esta “Cita del día” explicándote su significado y cómo esta expresión conecta con quienes empiezan un proyecto, buscan empleo, estudian, emprenden o se adaptan a una nueva vida en Estados Unidos: equivocarse no cancela el avance; puede ser parte necesaria del aprendizaje.

Ibai Llanos estuvo en Perú hace algunos días, donde visitó a un 'streamer' peruano y probó comida local | Foto: Archivo GEC

¿Qué significa la frase “Lo intentas, te equivocas, te levantas y vuelves a intentarlo” de Ibai Llanos?

La cita resume un ciclo que aparece en casi cualquier proceso de crecimiento: actuar, cometer errores, aprender y volver a empezar. No presenta el error como un final, sino como una etapa que puede aportar experiencia antes de un siguiente intento.

En vez de medir el éxito únicamente por resultados inmediatos, la frase invita a valorar la capacidad de levantarse. Esto puede aplicarse a metas profesionales, proyectos creativos, hábitos personales, estudios o iniciativas de emprendimiento.

El mensaje central no es que equivocarse sea agradable ni que todos los intentos darán el resultado esperado. Más bien, plantea que la constancia puede ser más importante que la perfección: ajustar, corregir y continuar suele ser la única manera de descubrir qué funciona.

La frase de Ibai Llanos y una reflexión para hispanos en Estados Unidos

Para muchas personas latinas en Estados Unidos, comenzar o reconstruir un camino puede requerir paciencia. Buscar una oportunidad laboral, aprender inglés, homologar estudios, abrir un pequeño negocio, desarrollar contenido para redes sociales o cambiar de carrera implica atravesar periodos de prueba y error.

En ese contexto, la frase atribuida a Ibai Llanos puede leerse como una motivación práctica:

Si una entrevista no salió como esperabas, identifica qué puedes mejorar antes de la siguiente.

Si tu emprendimiento no tuvo las ventas previstas, revisa el producto, el precio, el canal o la forma de comunicarlo.

Si estás creando contenido y una publicación no consigue alcance, úsala para analizar qué tema, formato o mensaje conectarían mejor con tu audiencia.

Si estás aprendiendo una habilidad nueva, avanzar poco a poco también cuenta como progreso.

Volver a intentarlo no significa repetir exactamente lo mismo. Significa regresar con más información, más práctica y una estrategia distinta.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos es un creador de contenido, narrador de esports y streamer español conocido por sus transmisiones, entrevistas y eventos digitales. Su trayectoria lo ha convertido en una figura reconocida dentro de la comunidad hispanohablante de internet, con impacto entre audiencias de España, América Latina y Estados Unidos.

Su contenido ha abarcado deportes electrónicos, fútbol, entrevistas a personalidades, entretenimiento y formatos de gran audiencia. Por esa cercanía con públicos jóvenes y comunidades digitales en español, sus reflexiones suelen circular en redes sociales como mensajes relacionados con la disciplina, la creatividad y la superación personal.

Cómo usar esta cita de Ibai Llanos como motivación diaria

Puedes convertir la frase en una herramienta breve para organizar tu día:

Antes de empezar una meta Después de un error Al cerrar el día Pregúntate: ¿cuál es el intento concreto que puedo hacer hoy? En lugar de esperar el momento ideal, define una acción pequeña: enviar un correo, actualizar tu currículum, practicar 20 minutos, grabar un video o publicar una idea. Evita interpretar un resultado negativo como una definición de tu capacidad. Anota qué ocurrió, qué parte dependía de ti y cuál será el cambio para el próximo intento. Reconoce el avance, incluso si todavía no llegaste a la meta. Haberlo intentado, aprendido y ajustado ya te deja en una posición distinta para continuar mañana.

Ibai Llanos tuvo otras dos experiencias como dirigente del fútbol (Foto: @ibaillanos)

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la cita del día de Ibai Llanos

¿Cuál es la cita del día de Ibai Llanos?

La cita es: “Lo intentas, te equivocas, te levantas y vuelves a intentarlo”. Es una reflexión sobre la perseverancia, el aprendizaje y la capacidad de continuar después de cometer errores.

¿Qué quiere decir “te equivocas, te levantas y vuelves a intentarlo”?

Significa que los errores pueden formar parte de cualquier proceso. En lugar de abandonar una meta por un tropiezo, la idea es aprender de lo ocurrido, corregir y hacer un nuevo intento.

¿Cómo aplicar esta frase en la vida diaria?

Puedes usarla para abordar una meta concreta con una mentalidad de aprendizaje. Por ejemplo, al buscar trabajo, estudiar, emprender, iniciar una rutina de ejercicio o crear contenido, identifica los errores, haz ajustes y vuelve a probar.

¿Por qué esta frase conecta con la comunidad hispana en Estados Unidos?

Muchas personas hispanas en EE. UU. persiguen objetivos personales y profesionales mientras enfrentan cambios, responsabilidades familiares o procesos de adaptación. La frase recuerda que los resultados no siempre llegan de inmediato y que avanzar también implica persistir.