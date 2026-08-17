Considerada como una de las grandes estrellas del pop actual, ganadora de múltiples premios Grammy y Brit Awards, conocida por éxitos mundiales como “New Rules”, “Levitating” y “Don’t Start Now”, Dua Lipa se encuentra en el mejor momento de su carrera musical. La famosa cantante, compositora y modelo británica de origen albanokosovar, nacida en Londres el 22 de agosto de 1995, no solo destaca por sus éxitos sino por sus frases, especialmente una que invita a entender cada meta cumplida como el inicio de un nuevo desafío. La cita “Cada vez que logras algo, quieres ir por lo siguiente” (“Every time you achieve something, you want to go after what’s next” en inglés) puede ser un recordatorio útil de que el crecimiento profesional, creativo o personal se construye paso a paso. A continuación, analizamos esta “Cita del día” explicándote su significado y cómo esta expresión se nos presenta como una reflexión sobre la ambición profesional: alcanzar una meta impulsa a perseguir el próximo objetivo.

Dua Lipa inaugura biblioteca en Portugal contra la censura y exclusión | Foto: EFE

¿Qué significa la frase “Cada vez que logras algo, quieres ir por lo siguiente” de Dua Lipa?

La cantante británico-albanesa resume una idea vinculada con la ambición y la evolución: alcanzar una meta no tiene por qué representar el final del camino. Puede convertirse en evidencia de que tienes la capacidad de proponerte un nuevo objetivo, adquirir otra habilidad o explorar una oportunidad distinta.

La cita también puede leerse como una invitación a no instalarse en la comodidad después de un logro. Sin embargo, avanzar no significa ignorar lo conseguido: reconocer el esfuerzo, celebrar los resultados y luego definir el siguiente paso permite sostener una ambición más saludable.

En una entrevista con Vogue, Dua Lipa describió una actitud parecida respecto a su trabajo: “OK, what’s next?” (“Bien, ¿qué sigue?”).

Dua Lipa y la inspiración de su frase para latinos en Estados Unidos

Para muchos hispanos en Estados Unidos, la frase puede conectar con metas cotidianas: terminar una certificación, iniciar un negocio, mejorar el inglés, conseguir un ascenso, desarrollar una carrera artística o consolidar un proyecto digital.

Un logro pequeño también cuenta. Publicar tu primer portafolio, atender a tu primer cliente o completar una capacitación puede darte la confianza necesaria para plantearte una meta más grande. La clave no es competir con el ritmo de otras personas, sino identificar cuál es tu propio “siguiente paso”.

Ejemplo para aplicar hoy la frase de Dua Lipa

Si tu meta era comenzar a crear contenido para redes sociales y ya publicaste tus primeros videos, tu nuevo objetivo podría ser organizar un calendario editorial de 30 días, mejorar tus guiones o analizar qué temas generan más interacción en tu audiencia.

La lógica es sencilla:

Reconoce el avance que ya alcanzaste.

Identifica una habilidad o resultado que deseas desarrollar.

Divide esa meta en una acción concreta para esta semana.

Mantén el impulso sin convertir la exigencia en agotamiento.

Dua Lipa y la ambición creativa

La idea de buscar “lo siguiente” aparece de forma consistente en cómo Dua Lipa habla de su carrera. En 2024, tras publicar Radical Optimism, realizar su mayor gira global hasta ese momento y encabezar Glastonbury, la artista comentó que ese había sido “el mejor año” de su vida y habló de imaginar sus objetivos para hacerlos realidad.

En otra conversación, también ha definido el éxito desde una perspectiva personal: hacer cosas de las que realmente se sienta orgullosa. Esto añade un matiz importante a la cita del día: perseguir nuevas metas tiene más sentido cuando están alineadas con lo que valoras, no únicamente con la aprobación externa.

¡Sorprendente! El libro peruano que mencionó Dua Lipa en sus recomendaciones literarias para 2026 | Foto: @dualipa

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la cita del día de Dua Lipa

¿Quién dijo “Cada vez que logras algo, quieres ir por lo siguiente”?

La cita se atribuye a Dua Lipa. La formulación original en inglés es: “Every time you achieve something, you want to go after what’s next.”economictimes.indiatimes+1

¿Cuál es el mensaje de la frase?

Expresa que un logro puede impulsar el deseo de continuar aprendiendo, plantearse nuevos retos y mantener una mentalidad de crecimiento.

¿Cómo usar la cita de Dua Lipa en redes sociales?

Puedes emplearla como “Cita del día”, acompañarla de una reflexión breve sobre una meta personal o profesional e invitar a tu comunidad a compartir cuál es su próximo objetivo. Para una publicación más original, añade un comentario propio en lugar de limitarte a reproducir la cita.