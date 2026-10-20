Las licencias de conducir y tarjetas de identificación de determinados titulares en Floridadeberán indicar su ciudadanía estadounidense a más tardar el 1 de julio de 2027. Así lo establece la ley HB 991, firmada por el gobernador Ron DeSantis, que también contempla una renovación o un reemplazo gratuito para quienes se naturalicen y actualicen oportunamente su situación legal, conforme a los requisitos previstos. Aunque la medida puede generar dudas entre los inmigrantes, su alcance es específico: esta disposición se refiere a personas registradas como ciudadanas de Estados Unidos en el sistema estatal, sin exigir que todos los carnés detallen categorías migratorias como residencia permanente o visa.

El mandatario aprobó la reforma el 1 de abril de 2026. Aunque la modificación de las identificaciones tiene un impacto práctico para los residentes, el paquete legislativo abarca otros asuntos: incorpora verificaciones adicionales para el registro electoral y establece procedimientos de revisión sobre determinadas inscripciones existentes.

Para las familias hispanas de Miami, Hialeah, Orlando o Kissimmee, una de las principales dudas será qué ocurrirá al actualizar sus datos después de la ceremonia de naturalización. La respuesta requiere separar dos gestiones distintas: incorporar esa condición en el documento estatal y cumplir los requisitos para participar en las elecciones.

Desde el 2027, las licencias de conducir de Florida añadirían un detalle extra sobre el estatus de ciudadanía de los titulares (Foto: FLHSMV)

¿QUÉ CAMBIARÁ EN LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DE FLORIDA EN 2027?

La HB 991 crea la sección 322.034 de los estatutos de Florida. Allí dispone que, a más tardar el 1 de julio de 2027, las licencias de conducir y tarjetas de identificación expedidas a solicitantes registrados como ciudadanos estadounidenses deberán incluir esa condición. El requisito se aplicará al emitir, renovar o reemplazar cualquiera de esos documentos.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, conocido por sus siglas FLHSMV, estará a cargo de implementar la medida. También deberá ofrecer una renovación o un reemplazo sin cargo a determinados titulares que se naturalicen y actualicen oportunamente su situación legal.

Aspecto Qué establece la HB 991 Fecha límite de implementación A más tardar el 1 de julio de 2027. Documentos incluidos Licencias de conducir y tarjetas de identificación de Florida. Personas comprendidas Solicitantes que figuren como ciudadanos estadounidenses en el sistema. Información que deberá aparecer La condición de ciudadanía estadounidense. Momento de incorporación Al emitir, renovar o reemplazar el documento. Beneficio económico Renovación o reemplazo sin costo para titulares que se naturalicen y actualicen oportunamente su situación legal, conforme a la sección 322.19.

Estos requisitos figuran en la sección 29 del texto aprobado, mediante la cual se incorpora el nuevo apartado sobre identificaciones estatales.

¿EL DOCUMENTO MOSTRARÁ SI UNA PERSONA TIENE GREEN CARD O VISA?

La disposición no establece que todas las licencias deban indicar si su titular tiene una green card, una visa u otra categoría migratoria. Su redacción se limita a quienes aparecen registrados como ciudadanos estadounidenses.

Por eso, afirmar que «los documentos mostrarán el estatus migratorio de todos los inmigrantes» amplía el alcance de lo aprobado. La obligación descrita es más concreta: incorporar la condición de ciudadanía en las credenciales de quienes cumplan el supuesto previsto.

Tampoco aparece una orden general para cambiar de inmediato un carné vigente el 1 de julio de 2027. El texto vincula la incorporación del dato con los procesos de expedición, renovación o reemplazo.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL POSIBLE DISTINTIVO “NC” PARA NO CIUDADANOS?

Algunos medios de comunicación han reportado que las licencias de personas sin ciudadanía estadounidense podrían llevar las letras “NC”, incluso cuando sus titulares cuenten con residencia legal. No obstante, la sección 322.034 no menciona esa abreviatura: exige identificar a quienes figuren como ciudadanos en el sistema estatal. Por ello, el uso de esa marca debe diferenciarse del requisito expresamente aprobado y no presentarse como un diseño oficial confirmado sin una comunicación del FLHSMV que lo respalde.

Por ello, hay que esperar a la fecha de entrada de vigor de la ley para determinar cuáles son las acciones que tomen las autoridades para regular el estatus migratorio en las licencias de conducir de Florida.

¿QUIÉNES PODRÁN RENOVAR O REEMPLAZAR SU LICENCIA SIN PAGAR?

El beneficio está dirigido a titulares de una licencia de conducir o tarjeta de identificación de Florida que posteriormente se conviertan en ciudadanos estadounidenses. Para acceder, deberán actualizar oportunamente su situación legal conforme a los requisitos de la sección 322.19.

Esto puede resultar relevante para quienes terminen su proceso de naturalización y necesiten poner al día sus documentos. No supone, sin embargo, una eliminación general de las tarifas ni permite que todos los inmigrantes realicen gratuitamente esas gestiones.

El apartado 322.034 no desarrolla por sí solo el procedimiento operativo completo. Antes de acudir a una oficina, conviene confirmar con el FLHSMV qué comprobantes deberán presentarse y cuáles serán las instrucciones aplicables.

¿QUÉ CAMBIA EN LA VERIFICACIÓN DE CIUDADANÍA PARA VOTAR EN FLORIDA?

Las principales disposiciones sobre comprobación de ciudadanía tienen prevista su entrada en vigor el 1 de enero de 2027. La reforma refuerza el uso de información del FLHSMV y otras fuentes gubernamentales para revisar solicitudes, actualizaciones e inscripciones en los supuestos contemplados.

Entre los cambios principales figuran:

Comprobación de datos: los procedimientos de registro electoral incorporarán verificaciones mediante información estatal disponible.

Revisión de solicitudes: cuando los registros no permitan confirmar la ciudadanía o no conste una prueba aceptable, el caso pasará al supervisor de elecciones correspondiente.

Documentos de respaldo: la norma define qué comprobantes podrán presentarse para acreditar ese requisito.

Evaluación de votantes inscritos: el Departamento de Estado deberá examinar información gubernamental que indique una posible falta de elegibilidad.

Notificación y respuesta: antes de retirar a una persona del padrón, deberán cumplirse los procedimientos legales de aviso y revisión.

Que una base de datos no confirme automáticamente la condición del interesado no equivale, por sí solo, a una eliminación inmediata. Se contemplan pasos adicionales para examinar los antecedentes y permitir que el afectado responda o presente documentación, según corresponda.

¿QUÉ DOCUMENTOS SERVIRÁN PARA DEMOSTRAR LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE?

La HB 991 incluye los siguientes comprobantes como evidencia aceptable para los procedimientos electorales que regula:

Certificado de nacimiento estadounidense original o copia certificada.

Pasaporte estadounidense válido y vigente.

Certificado de naturalización emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero expedido por el Departamento de Estado.

Licencia de conducir o tarjeta de identificación vigente de Florida que indique ciudadanía estadounidense.

Identificación con fotografía vigente, emitida por el Gobierno federal o estatal, que acredite esa condición.

Orden de un tribunal federal que conceda la ciudadanía estadounidense.

Si el nombre legal del solicitante o votante difiere del consignado en el comprobante, deberá adjuntarse documentación oficial que acredite el cambio.

Esta relación corresponde exclusivamente a los procedimientos electorales previstos en la reforma. No debe interpretarse como una lista general de requisitos para renovar una licencia o realizar gestiones migratorias.

¿POR QUÉ LA REFORMA GENERÓ DEMANDAS?

El 1 de abril de 2026, después de la firma del gobernador, organizaciones de derechos civiles y electorales presentaron dos demandas federales contra los requisitos de acreditación. Entre las entidades participantes figuran Hispanic Federation, UnidosUS y Florida Immigrant Coalition.

DeSantis defendió la medida como una herramienta para comprobar que quienes se registran para votar sean ciudadanos estadounidenses. Las agrupaciones demandantes, en cambio, sostienen que las exigencias documentales pueden crear obstáculos para personas elegibles, incluidos residentes naturalizados o afectados por diferencias de nombre entre sus comprobantes.

Esos planteamientos corresponden a las posiciones de las partes y no deben confundirse con conclusiones judiciales.

Ron DeSantis aprobó esta ley el pasado 1 de abril (Foto: Getty Images)

¿QUÉ DEBEN TENER PRESENTE LOS RESIDENTES HISPANOS DE FLORIDA?

Tener una licencia de conducir no sustituye los requisitos para registrarse y votar. Aunque la HB 991 conecta información del sistema de identificaciones con los procedimientos electorales, ambas gestiones conservan funciones diferentes.

Para quienes obtengan la naturalización, habrá dos asuntos que atender por separado: actualizar el carné estatal y comprobar que la inscripción electoral contenga datos correctos. No conviene asumir que resolver el primer trámite modifica automáticamente los demás registros.

En Miami-Dade, Broward, Orange, Osceola o cualquier otro condado, las consultas deben dirigirse a la entidad responsable. El FLHSMV atiende los asuntos relacionados con licencias e identificaciones; el supervisor de elecciones correspondiente, aquellos vinculados al padrón.

El calendario aprobado distingue dos fechas: el 1 de enero de 2027 para la entrada en vigor general, salvo las excepciones previstas, y el 1 de julio del mismo año como plazo máximo para incorporar la ciudadanía en los documentos contemplados por esta disposición.