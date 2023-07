Sobre la aprobación de leyes que incentivan la creación de más feriados no laborables, César Puntriano, socio principal del estudio Muñiz, comentó que estas normas afecta solo a la minoría que labora en el sector formal.

“Estos feriados solamente alcanzan a los trabajadores que no llegan al 30% de la población económicamente activa. Estas últimas leyes que se están emitiendo en el Congreso en materia laboral solamente impactan en la minoría”, afirmó.

Agregó que estas leyes generaría pérdidas económicas. “Cada feriado nos cuesta alrededor del 0.1 % al 0.3 % del PBI”. Asimismo, opinó que estas nomas o leyes laborales lo único que hace es ignorar la realidad del mercado laboral y también a los propios trabajadores.

“Con más informalidad o con menos informalidad, quién se perjudica es el trabajador, y no se entiende que en el país el 90% de empleadores son de la microempresa, entonces, estas medidas no ayudan a nadie”, sostuvo .

Al respecto sostuvo, que estos proyectos desalienta la generación de empleo formal. “Si tienes un régimen menos oneroso que te permite la incorporación formal y que le da a ese trabajador el acceso a la seguridad social, porque le vamos a perjudicar con una norma (ley sobre los part-time) que lo va a encarecer)”, explicó.

Asimismo, añadió que los proyectos como los pagos por refrigerio, los micro descansos en jornada laboral, entre otros, lo que hace-señala- es atentar contra formalidad.

Finalmente, sobre a la norma que incentiva la contratación de jóvenes, sostuvo que no crearía ningún incentivo en materia laboral y más bien generaría más costos laborales al empleador. Asimismo, sugiere que estas leyes sean temporales y no promocionales, así como trabajar de manera integral y no aislada en cuánto a la reducción de la informalidad en todas sus dimensiones o sectores.

