Sobre la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la reforma del sistema de pensiones, Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, comentó que ayuda a ordenar los lineamientos y divide correctamente los pilares sociales de estos regímenes.

“Más allá de hacer cambios a un sistema, lo que hace es marcar la cancha y dividir bien entre los pilares sociales. [Porque] en particular, no entra en grandes reformas o cambios”, indicó.

Asimismo, comentó sobre los pilares contributivo y no contributivo. El primero será para las personas que aportaron, pero no logran tener una pensión mínima, “entonces, el Estado les va a completar el monto”. Mientras que pilar no contributivo será “financiado por el Estado vía impuestos, conformado por los programas Pensión 65 y Contigo”.

“[En tanto] el tercer pilar es el que abre la puerta para que tantos los bancos como las compañías de seguro ofrezcan productos de pensiones, que se pueden complementar o ser alternativos a lo del AFP”, manifestó.

Con ello, agrega, se busca de generar competencia y desmitificar que son un monopolio y “actúan abusivamente”.