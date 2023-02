La pandemia impactó en el funcionamiento de las empresas y cambió muchos los perfiles profesionales. En esta edición de 20 en empleabilidad, Giselle Rodríguez, Talent Connect de LHH DBM Perú, nos dice por qué es importante para las empresas contar con perfiles profesionales adecuados y brinda algunas recomendaciones para una buena selección de personal.

El perfil profesional es la descripción de los aspectos más relevantes que hace una persona, luego de un exhaustivo análisis, de su trayectoria laboral o profesional. En esta descripción se deja en claro en qué es experto y cuáles son sus principales fortalezas o capacidades.

La especialista recomienda a las empresas no iniciar un proceso de selección o por lo menos no avanzar hasta las etapas finales, si no se tiene real claridad sobre cuáles son esas necesidades; ya que de ellas dependerá la definición de las características que debe tener/cumplir un profesional para aplicar a la posición. También, cumplir y respetar todas las etapas del proceso, así como la transparencia del reclutador/entrevistador hacia el candidato y viceversa.

“De esta manera, si desde el inicio ambos frentes manejan información real, el resultado será exitoso y decantará en una relación ganar – ganar”, puntualizó.