El académico recuerda que durante ese periodo se facilitó un entorno más favorable para la innovación y la inversión en infraestructura digital, en el que Alphabet (Google), Amazon, Apple y Microsoft empezaron a consolidarse en el mercado y a despegarse del resto.

Para Mejía, el actual panorama luce aún más dinámico con el desarrollo de la inteligencia artificial, la cual ha suscitado la aparición de varias startups promisorias que están trabajando en ello, de las que “OpenAI es la figura más visible, pero, digamos, hay muchas más pidiendo pista”.

Y, con la irrupción del magnate Elon Musk como codirector del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, se podrían dar cambios incluso en el aspecto migratorio. El dueño de Tesla podría ejercer una influencia positiva para atraer talento calificado. “Ese ha sido uno de los grandes cuellos de botella del sector tecnológico y uno de los mayores retos que han tenido los emprendimientos de Musk”.

Se esperaría, además, que el empresario desempeñe un rol importante en las regulaciones al sector tecnológico, que durante el gobierno de Joe Biden se intensificaron. “Musk y la élite de Silicon Valley estaban apoyando a Trump, creo que en muy buena medida con algo de esperanza en ese frente”, para lograr flexibilizarlas, anota Mejía.

“Es razonable decir que la expectativa del mercado es que se vienen años de una regulación más laxa o, en el peor de los casos, años que eviten una oleada prorregulación”, analiza.

Se esperaría que el empresario Elon Musk desempeñe un rol importante en las regulaciones al sector tecnológico, que durante el gobierno de Joe Biden se intensificaron. ment Efficiency alongside US entrepreneur Vivek Ramaswamy. (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Fundamentos clave

Para el economista y analista financiero Carlos Benavides, tras el reciente comportamiento eufórico de los mercados ha estado no solo el triunfo de Trump, sino también la reducción de las tasas tipo por parte de la Fed, y el aparente término del mercado bajista e inicio del alcista. Ahora lo principal es “entender los fundamentos de cada compañía”.

“Para apostar por tecnología debemos diferenciar los sectores, y allí tenemos que la estrella del show de los últimos dos o tres años han sido los semiconductores, la piedra angular de la inteligencia artificial, y que es un mercado liderado por Nvidia. Entonces, tenemos que entender qué jugadores están en esta industria, entre fabricantes, proveedores y distribuidores”.

Si bien los papeles de las firmas tecnológicas crecieron fuertemente con la victoria de Trump, empresas demandadas por monopolio, como Google y Apple, no lo hicieron tanto, y he allí la importancia de no dejarse llevar por “el rebaño”, afirma Benavides.

“Si vas a intentar surfear la ola alcista por Trump, probablemente el riesgo de que te revuelque es alto. Creo que lo principal es entender los fundamentos de la compañía y recordar que nunca ha sido bueno seguir al rebaño”, señala.

En el caso de la fabricante de autos eléctricos Tesla, cuyo valor de mercado superó el billón de dólares tras el triunfo de Trump, es mejor considerarla una inversión de largo plazo, sugiere el analista financiero. “Tienes que comprarla con la mentalidad de que vas a unos diez años. Va a tener fluctuaciones y, a los que se animen, les diría: ‘Prepárebse para la montaña rusa’, porque va a seguir teniendo fluctuaciones fuertes”, asegura.

LEA TAMBIÉN: BBVA Perú planea lanzar productos de seguros con IA generativa este año

El factor china

Y el factor guerra comercial entre Estados Unidos y China no pasa desapercibido para el sector, porque se ha convertido ya en un enfrentamiento tecnológico. Unos años atrás, las dos potencias estaban peleando por el liderazgo en el despliegue de las redes 5G, después se enfrentaron por la red social TikTok –que podría implicar la salida de la empresa china de Estados Unidos–, y ahora están en la gran carrera por la inteligencia artificial, resume la experta en innovación tecnológica y digitalización Maite Vizcarra.

“El alegato del MAGA [Make America Great Again] tiene que ver con el discurso tecnológico de ‘Nosotros seremos los reyes del mundo vía tecnología y, para eso, tenemos al gran zar de la tecnología: Elon Musk’, esa es un poco la interpretación”, resalta Vizcarra. “El hecho de que Musk llegue al gobierno quiere decir que las empresas tecnológicas estadounidenses deben convertirse en las líderes globales”.

Pero el esfuerzo de Estados Unidos por desacoplarse de la economía china podría restarle innovación y competitividad. Cabe indicar que el país americano adoptó medidas para evitar la transferencia de tecnología estadounidense a China prohibiendo, también, que se admitan estudiantes de doctorado chinos en áreas de tecnología sensible. “Si el sector tecnológico se va quedando muy rezagado por no tener el mejor talento, lo que empezará a pasar a largo plazo es que las grandes innovaciones van a estar sucediendo en otras partes del mundo, y eso les irá quitando mercado”, advierte Mejía.

Queda por ver si Trump cumplirá con su promesa de campaña de elevar en 60% o más los aranceles a los productos chinos, muchos de ellos usados en el sector tecnológico, y también si la dupla Trump-Musk perdurará. Dos egos tan fuertes a veces pueden terminar chocando .

MÁS SOBRE G DE GESTIÓN