WrestleMania 2019: los luchadores mejor pagados de la WWE

Como todos los años, el portal británico Mirror publica una lista con las estrellas mejor pagadas de la industria de lucha libre profesional.

Brock Lesnar es el protagonista del ranking. El ex luchador de UFC cuenta con un salario básico de US$ 12 millones. Además, por cada aparición en combate estelar en eventos cobra medio millón de dólares.

John Cena le sigue en la lista con US$ 8.5 millones. El pelador también factura más de US$ 500 mil por participar en combates estelares; además del 5% de las ventas por merchandising.

Por otro lado, durante los últimos años, la industria ha tenido grandes avances para las mujeres en WWE . Por ejemplo, Ronda Rousey tiene un contrato desde principios del 2018 valorizado en US$ 1.5 millones al año. La campeona femenina de la WWE ha encabezado una serie de shows desde que se unió y se ha llevado a casa los bonos del evento principal por sus batallas con jugadores como Charlotte Flair y Nikki Bella, señala el portal inglés.

Esta lista también incluye los salarios de los empleados de la WWE. Paul Michael Levesque, más conocido como Triple H, es el vicepresidente encargado de los eventos en vivo. Cobra US$ 1.1 millones por show, aparte de los US$ 1,65 millones por buscar y contratar a los talentos. También se incluye a Vince McMahon, director ejecutivo, con US$ 2.4 millones.