"Venom" teje otro éxito en la taquilla estadounidense

FOTOS | "Venom", en su segunda semana en cartel, tejió otro éxito para el estudio Sony con US$ 35.7 millones, por delante de "A Star is Born", que mantiene su buena línea en taquilla, y del estreno de "First Man", según datos publicados hoy por la web Box Office Mojo.

"Venom", la primera cinta del Universo Marvel de Sony Pictures, cuenta cómo un organismo proveniente del espacio otorga poderes extraordinarios al periodista Eddie Brock (Tom Hardy), quien pasa por un momento delicado en su vida tras la ruptura con su prometida (Michelle Williams), a la que traicionó para lograr una exclusiva.

La cinta lleva ya ingresados cerca de US$ 380 millones en todo el mundo.

El segundo lugar fue para el musical "A Star is Born", con US$ 28 millones, un descenso únicamente del 34.7% respecto a su debut.

El filme supone el debut tras las cámaras de Bradley Cooper y cuenta cómo una joven cantante (Gaga) alcanza el estrellato mientras su pareja, un artista asolado por los fantasmas del pasado (Cooper), comienza a hundirse inexorablemente en el alcohol y las drogas.

En la tercera plaza se colocó el estreno de "First Man", con US$ 16.5 millones.

"First Man" repasa la épica aventura de Neil Armstrong en su histórico viaje espacial a la Luna a bordo de la nave Apollo 11, una cinta dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Ryan Gosling y Claire Foy.

"Goosebumps 2: Haunted Halloween" se hizo con el cuarto puesto con US$ 16.2 millones.

Se trata de la secuela de "Goosebumps" (2015), película inspirada en las narraciones terroríficas para jóvenes de R. L. Stine, esta vez con nuevas criaturas cobrando vida por medio de un libro mágico.

Por último, la cinta de animación "Smallfoot" obtuvo el quinto lugar con US$ 9.3 millones.

En una aldea de abominables hombres de las nieves, que en realidad son encantadores y muy juguetones, todo cambia cuando un día descubren a un ser humano. Channing Tatum, Zendaya, LeBron James y Gina Rodríguez prestan sus voces a la historia en su versión original.