FOTOS | ¿Sabes cuándo envejeces como empresario? Los jóvenes emprendedores me preguntan cómo tuve éxito “en aquellos tiempos” y me lo han dicho muchas veces últimamente. Al principio estaba deprimido, pero me pregunté si mi vida está realmente a medio terminar, y me dejé halagar, según Entrepreneur.

Lo he hecho bastante bien por mi mismo, y ahora otros emprendedores están buscando mi consejo, aunque a algunos no les han gustado mis respuestas a tres cosas que tienden a hacer, mismas que te comento a continuación.