Al final de cada día laboral, cambio el letrero de la puerta de mi oficina en casa de "abierta" a "cerrada", y luego camino por el pasillo y voy a prepararme la cena, según Entrepreneur.

He trabajado desde casa durante casi 15 años. Y ahora, debido a la crisis de salud, estoy menos solo en esa experiencia que nunca. Si bien trabajar desde casa puede parecer idílico, lo que indica la visión de trabajar en pijama todo el día, tiene sus propios desafíos únicos que a veces son difíciles de anticipar.

Hay dos grandes desafíos para la mayoría de las personas que trabajan desde casa:

Uno es mantenerse productivo.

El otro es no dejar que tu trabajo se apodere de toda tu vida.

En los 15 años que he trabajado desde casa, he desarrollado un arsenal de 10 trucos que me ayudan a superar estos dos desafíos... la mayor parte del tiempo. Le he enseñado estos tips a muchas otras personas en mi práctica de consultoría, ¡y simplemente funcionan!

Ningún sistema es perfecto, pero encuentro que estas estrategias ayudan a ser extremadamente productivo trabajando desde casa mientras se mantiene un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida.

1. Guarda tu tiempo

Algo extraño sucede cuando la gente descubre que no vas a la oficina todos los días. Empiezan a invitarte a hacer cosas durante el día cuando se supone que debes estar trabajando.

He conocido a algunas personas que realmente pueden vivir un estilo de vida flexible y no tener un horario de trabajo establecido, pero la mayoría de las personas que trabajan desde casa deben asegurarse de no decir que sí a las cosas que afectan su tiempo de trabajo.

2. Vive según tu calendario

Esto se relaciona con el último consejo, pero es ligeramente diferente. Programa todo en tu calendario. Yo uso el calendario de Google, pero tú puedes usar el calendario de Apple, el calendario de Outlook, etc., conozco a algunas personas que todavía usan calendarios de lápiz y papel.

La clave es reservar tiempo para lo que sea que tengas en tu agenda. Si trabaja de 8 a 5 con una hora para el almuerzo, anótalo. Si hace ejercicio 3 veces por semana, anótalo.

Dejar que tu calendario determine lo que estás haciendo en un momento determinado te quita muchas decisiones de encima y hace que la mayoría de la gente sea mucho más productiva.

Aunque soy autónomo y soy dueño de mi propio negocio, todavía tengo un jefe: mi calendario.

3. Sal de tu casa

Cuando trabajas desde casa, salir de ella a menudo puede parecer demasiado esfuerzo. Los recados que normalmente harías de camino a tu hogar desde la oficina a menudo se desaniman.

Pero salir es importante para la mayoría de las personas para mantener altos sus niveles de productividad.

Da un paseo. Siéntate en tu porche con tu computadora portátil y toma el sol. Haz algo que disfrutes fuera de las cuatro paredes de tu hogar.

4. Delimita el tiempo en casa y el tiempo de trabajo

En la introducción a este artículo, hablé sobre el letrero que tengo en la puerta de mi oficina en casa. Dice “abierto” en un lado y “cerrado” en el otro. Cuando estoy trabajando, lo configuro para que se abra y cuando no lo estoy, lo configuro para que esté cerrado. Puedes obtener un letrero de abierto/cerrado en una tienda de artículos de oficina local. Por tonto que parezca ... realmente funciona si te comprometes a no funcionar una vez que el letrero diga cerrado.

Cuando trabajas desde casa, es fácil querer lucir productivo y dejar que tu tiempo de trabajo se filtre en tu vida hogareña. Pero lo siguiente que sabes es que estás quemando el aceite de medianoche, preguntándote a dónde fue el día.

Trabajando desde casa, he descubierto que soy mucho más productivo y feliz cuando tengo límites claros entre la vida laboral y la vida familiar.

5. Concéntrate en la tarea en cuestión

Este me tomó mucho tiempo dominarlo. Cuando trabajas en casa, tu entorno puede distraerte mucho más que cuando trabajas en una oficina. Si deseas disfrutar de tu trabajo y no estar estresado todo el tiempo, es importante concentrarse en la tarea que estás haciendo y luego pasar a otra cosa.

El enfoque es una habilidad que se puede aprender y vale la pena hacerlo.

6. Obten un software de bloqueo de sitios web

La mayoría de las personas que trabajan desde casa lo hacen desde sus computadoras. Es muy tentador querer revisar Facebook rápidamente, ver un video de YouTube o leer una noticia rápida. Antes de que te des cuenta, esa verificación rápida se convierte en 20, 30 minutos o más. Por supuesto, esto no te ayuda a hacer tu trabajo, a impresionar a tu jefe ni a ganar dinero.

Si habitualmente te sientes atraído por navegar por la web en lugar de trabajar, entonces deberías considerar seriamente adquirir uno de los muchos programas de bloqueo de sitios web que hay en el mercado. Hay muchas extensiones para Chrome que funcionan bien. Personalmente, me gusta StayFocused por su flexibilidad.

7. Vístete de verdad

Si bien trabajar en pijama todo el día es la fantasía con la que sueñan muchos, la realidad es que para la mayoría de las personas que conozco, vestirse como si fuera a trabajar puede ayudar mucho a estar en el estado de ánimo adecuado para hacerlo.

Encuentro que si me veo presentable, trabajo más duro y más inteligente que si estoy sentado en pijama.

8. Seguimiento de tu tiempo

Es MUY fácil perder el tiempo cuando se trabaja desde casa. Una cosa que realmente ayuda es usar una aplicación de seguimiento del tiempo. Descubrí que el simple hecho de registrar la cantidad de tiempo que dedicas a cada tarea puede ayudar a agregar un elemento de responsabilidad a dónde estás gastando tu tiempo y ayudarte a ser mucho más productivo.

Me gusta la extensión Toggle Chrome. Es fácil de usar y hace el trabajo.

9. Levántate y muévete

Estar encorvado sobre un monitor todo el día es terrible para la espalda y el cuerpo. A la mayoría de las personas les va mejor si se toman unos minutos cada pocas horas para dar un paseo corto o hacer una tarea rápida en la casa.

Si estás utilizando un sistema de productividad como la Técnica Pomodoro, esto se integra automáticamente en tu horario. También tengo mi Apple Watch que me recuerda que me levante y tome un descanso diez minutos antes de cada hora.

10. Tómate un tiempo para la alegría

Cuando programes tu calendario, asegúrate de incluir cosas que te traen alegría. Eso podría ser cocinar una buena cena, hacer un proyecto de manualidades o visitar a tus seres queridos.

Todo el trabajo y nada de juego no es bueno para nadie. Programar con alegría te dará algo que esperar y te ayudará a recargar tus baterías para que puedas ser productivo cuando regreses al trabajo.

Como mencioné anteriormente, el calendario es mi jefe; afortunadamente mi jefe exige que haga cosas que me den alegría.

Ya sea que hayas trabajado desde casa durante años o, como muchas personas, todavía te estés adaptando a trabajar desde casa, cualquiera de estos consejos puede ayudarte a ser más productivo, crear límites entre el trabajo y la vida cuando haces home office y tomarte el tiempo para disfrutar de la vida. Prueba uno, dos o los diez trucos y ve cuáles funcionan para ti.