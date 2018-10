Estos son los 50 mejores bares del mundo (del 1 al 25)

FOTOS | ¿Le gustarían unos cócteles en el mejor bar del mundo? Mejor apúrese; está pronto a cerrar sus puertas.

El bar Dandelyan, en Mondrian, Londres, fue nombrado anoche el mejor del planeta en los premios a los 50 mejores bares del mundo (The World’s 50 Best Bars). El galardón fue anunciado solo dos días después de que el fundador del bar, Ryan Chetiyawardana, también conocido como Sr. Lyan, anunciara en Instagram que planeaba celebrar el cuarto aniversario del Dandelyan reemplazándolo por algo nuevo.

"Estamos muy emocionados de recibirlo en este momento, de alcanzar este pináculo, y luego ver qué podemos hacer a continuación", dijo anoche al aceptar el premio en un evento al que asistieron barmans, expertos críticos de cócteles y aficionados a los cócteles en el Roundhouse, Londres. "Les anuncié el lunes que vamos a terminar con el Dandelyan, lo vamos a cerrar; y es maravilloso hacerlo en este momento y seguir adelante". No dio una fecha.

El Dandelyan ingresó por primera vez a la lista en el número 50 en 2015, antes de saltar al número 3 en 2016 y ubicarse en segundo lugar el año pasado. Al ocupar el primer lugar, superó al American Bar, en el hotel Savoy de Londres; mientras que el bar Manhattan, en Singapur, subió cuatro lugares al tercero; el bar The NoMad, en Nueva York, cayó un lugar al cuarto; y el Connaught Bar, en Londres, descendió del cuarto al quinto.

Londres tiene un total de 10 bares en la lista de 2018, incluidos los novatos Scout (N°28), Three Sheets (29), Swift (46) y Coupette (18). Los otros son Bar Termini (6), Oriole (17) y Happiness Forgets (35).

Estados Unidos tiene 10 bares en la lista, y el The NoMad recibió el premio al mejor bar en Norteamérica (Best Bar in North America) por segundo año consecutivo. Los otros son el Dante, en Nueva York (N°9); el Attaboy, en Nueva York (15); el Dead Rabbit, en Nueva York (16); el Sweet Liberty, en Miami (21); el Employees Only, en Nueva York (26); el Tommy’s, en San Francisco (40); el Blacktail, en Nueva York (41); el Trick Dog, en San Francisco (44); y el Lost Lake, en Chicago (50).

Chetiyawardana ha recibido muchos reconocimientos en los últimos años, incluido el de mejor barman del mundo (The World’s Best Bartender) en 2015. Es conocido por sus innovadores cócteles; su menú actual "Modern Life of Plants" (la vida moderna de las plantas) "explora los sistemas alimentarios a gran escala y la industrialización", según el sitio web del bar; se divide en tres secciones: menta, uva y lúpulo. El Dandelyan ha recibido múltiples elogios.

Los premios The World’s 50 Best Bars pertenecen y son organizados por William Reed Business Media, grupo responsable de los premios a los 50 mejores restaurantes del mundo (The World’s 50 Best Restaurants). Las clasificaciones se basan en la votación de 505 expertos críticos de cócteles, barmans y aficionados a los cócteles en 55 países.