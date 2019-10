Uno de los errores comunes de los emprendedores es cuando se enfocan demasiado por construir una marca personal o convertirse en un “influencer” antes de trabajar en la consolidación de su empresa.

Como se señala en el portal Entrepeneur, cada vez más las personas en los negocios se pierden en una especia de “culto a las Kardashian”. Es decir, se pierde un poco el rumbo y algunos se inclinan más en convertirse en estrellas de internet.

Cabe recalcar, que esto no tiene nada de malo, incluso, el tener muchos seguidores puede ser beneficioso para construir una empresa rentable. Sin embargo, no solo se necesita tener una buena imagen, sino también un buen modelo de negocio.

Hay diversas formas de monetizar lo que uno ama hacer, solo se debe tener claro que lo que se oferte tenga un valor impresionante para los seguidores, tanto como para pagar por ello. A continuación, seis reglas de personal branding para ser popular y a la vez rentable.

1. Sé ruidoso y dogmático

Algunas personas no pueden tuitear demasiado ni hacer muchos videos. Sus audiencias son enormes, y las personas ponen atención que ellos abren la boca. Incluso si uno no ama todo lo que las personas ruidosas dicen, no hay otra opción más que escuchar. Ellos invitan al conflicto y al debate y no les importa si a alguien le gusta.

2. Enseña

La manera más eficiente de ayudarse uno mismo es elevar a aquellos que están alrededor. El encaminar a las personas a través de lo que uno hace y enseñarles a través del fracaso y el éxito hará que estos te sigan y escuchen.

3. Rompe todas las reglas

Las personas productivas están tan ocupadas rompiendo barreras para ayudar a sus audiencias como para gastar el tiempo en reglas. No tienen tiempo para preguntarse si lo están haciendo de la manera “adecuada” o no. Una de las peores cosas que puedes hacer es mirar la lista de reglas de alguien más y aplicarla en tu estrategia de marketing.

4. No tener vergüenza

Algunas veces, las personas tienen miedo de compartir su conocimiento porque no quieren parecer arrogantes. Es posible que no quieran hacer una escena sobre un tema polémico. Pero si no hablas de tu experiencia. La gente volteará hacia el tipo que lo hace.

5. Monetiza

80% del dinero online está hecho por el 20% de las personas. ¿Cómo se empieza a generar ingresos? Si uno cuenta con 10,000 seguidores en YouTube, se deben aprovechar. Tan pronto como se pueda ponlos en una lista de e-mail y se les debe ofrecer algo que comprar. Se recomienda ofrecer productos de diferentes precios para que todos los seguidores puedan adquirir la mercancía. Tan pronto veas que el tráfico y los seguidores empiezan a crecer, se debe empezar a desarrollar productos que les hagan la vida mejor.

6. Posee tu plataforma

Uno de los mejores consejos es el no construir un imperio en “tierras alquiladas”. La amarga realidad de las redes sociales es que la mayoría de las personas parecen olvidar es que uno no posee información de social media. Uno no posee nada de los seguidores. Han habido fan pages de Facebok con 50,000 seguidores cerrarse sin explicación y sin remedio.

Se debe tener una página propia en internet con una lista de emailing. Incluso se puede ir más lejos y construir una red social propia con herramientas como Buddypress. Una recomendación es imaginar siempre en cómo se vería un negocio si una o todas sus redes sociales desaparecieran mañana. Si eso pudiera afectar dramáticamente el flujo del nuevo negocio, entonces ahí se tiene un problema.