Seis efectivos pasos para generar resiliencia

FOTO 3 | Paso 3: Manejo de emociones. Las personas resilientes tienen la habilidad de saber experimentar tanto las emociones negativas como las positivas aún en las situaciones difíciles. Ante situaciones difíciles las personas no tan resilientes sienten puras emociones negativas. De diferente manera las personas resilientes tienden a encontrar algo positivo hasta en las peores circunstancias; no evaden la situación, simplemente ven algo bueno en lo que está sucediendo. Por ejemplo, piensan: “Por lo menos tengo trabajo y una familia o no me está pasando algo peor”. Se abren a sentir ambas emociones, lo que hace más fácil encontrar soluciones.

Es perfectamente normal sentir miedo cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles de manejar.

“Siente el miedo, pero hazlo de todos modos”

La única forma de ir incrementando nuestra resiliencia y autoestima es haciendo frente al miedo.

Acepta que sientes miedo

Respira varias veces inhalando profundamente y exhalando todo el aire por la boca

Imagina cómo te sentirás una vez que hayas logrado el objetivo

Define a qué le tienes miedo, al fracaso, al ridículo, a la falta de dinero, a la soledad, a las críticas, etcétera. Y haz una lista

Imagina ¿cómo se vería la situación si no fuera exitosa? (¿cuántas veces tienes que ver una película de horror para que te deje de dar miedo? Siéntelo y vívelo