FOTOGALERÍA. La consultora del sector educativo de empresa QS Quacquarelli Symonds presentó su ranking de las escuelas de negocio y universidades a nivel mundial que dictan las mejores MBA en línea. QS analiza aspectos como el profesorado y la enseñanza, así como la empleabilidad y la experiencia de clase.

1. IE Business School de Madrid, España con puntaje de 83.9 puntos.

2. Imperial College Business School de Londres, Reino Unido con 82.6 puntos.

3. Warwick Business School de Coventry, Reino Unido con 80.2 puntos.

4. Australian Graduate School of Management (AGSM) at the University of New South Wales Business School de t the University of New South Wales Business School de Randwick, Australia con 75 puntos.

5. Marshall School of Business de Los Angeles, EE.UU con 71.1 puntos.

6. Alliance Manchester Business School de Manchester, Reino Unido, con 71 puntos.

7. Kelley School of Business de Bloomington, EE.UU. con 70.9 puntos.

8. W. P. Carey School of Business de Tempe, EE.UU. con 68.9 puntos.

9. Kenan-Flagler Business School de Chapel Hill, EE.UU. con 68.9 puntos.

10. Chapman Graduate School of Business - FIU de Miami, EE.UU. con 68.5 puntos.

11. MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business de Milan, Italia con 67.4 puntos.

12. Jesse H. Jones Graduate School of Business, Rice University de Houston, EE.UU. con 64.6 puntos.

12. Vlerick Business School Leuven, Bélgica con 64.6 puntos.

14. University of Washington Foster School of Business de Seattle, EE.UU. con 62.2 puntos.

15. Oxford Brookes Business School de Oxford, Reino Unido con 61.5 puntos.

16. Durham University Business School en Durham, Reino Unido con 61.4 puntos.

16. Hough Graduate School of Business de Gainesville, EE.UU. con 61.4 puntos.

18. Babson College, F.W. Olin Graduate School of Business de Wellesley, EE.UU con 61.3 puntos.

19. Universidad de Chile con 60.5 puntos.

20. Macquarie Business School de Sydney, Australia con 60 puntos.