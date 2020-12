FOTOGALERÍA. No estaba de humor para charlas triviales. Tenía planeado utilizar mi vuelo de la mañana de San Francisco a Nueva York para ponerme al día con los correos electrónicos y dar los toques finales a una presentación, según Entrepreneur.

Tener poco carisma afectará tu negocio así como tus relaciones públicas, al igual que si tienes demasiado.

Entonces, naturalmente, me encontré sentado junto a una viajera amigable que comenzó una conversación conmigo tan pronto como saqué mi computadora portátil de mi bolso.

“Los vuelos a las 6 de la mañana son los peores”, dijo con una sonrisa. “¿A qué te diriges hacia el este?”

Le hablé de los clientes potenciales en Nueva York y de mi inminente presentación, con la esperanza de que entendiera el punto.

En cambio, sintió empatía y compartió que sus palmas siempre sudan antes de las presentaciones y que finge que el nerviosismo es emoción para salir adelante. “Unos minutos después, te sentirás como si estuvieras con viejos amigos”, dijo riendo. “Así que definitivamente no los imagines en ropa interior”.

Durante el descenso, mi compañera de asiento y yo intercambiamos tarjetas. No había hecho la conexión al principio, pero reconocí su nombre de inmediato: ella también era la directora ejecutiva de una startup tecnológica en el Área de la Bahía, y recientemente había obtenido fondos de inversores conocidos.

Después de nuestra conversación a bordo, entendí lo que me mantuvo escuchándola en lugar de trabajar en mi presentación: tenía carisma.

Por qué los emprendedores necesitan carisma

Cualquiera puede tener una idea innovadora para un negocio. Para tener éxito, los emprendedores también deben convencer a las personas de que se entusiasmen con la visión.

Piensa en las personas más exitosas de tu industria. Los emprendedores exitosos no hacen el trabajo solos; crean equipos que trabajan duro porque creen en lo que están haciendo.

Como explica un entrenador corporativo, “Como emprendedor y líder, se necesita mano de obra. Y estas personas se ocupan de tu negocio cuando se trata de mantener a tus clientes satisfechos y felices con los productos y servicios”.

En otras palabras, las personas carismáticas pueden formar grupos. Pero no se trata solo de formar un equipo increíble. Conseguir inversores, establecer una base de clientes y generar confianza con el público requiere la aceptación, lo que no ocurre simplemente porque tienes una historia convincente y una presentación de diapositivas elegante.

El carisma, o la capacidad de combinar tu confianza con calidez, es lo que atrae a las personas a tu gran idea y las mantiene allí. El magnetismo no se trata solo de encanto, sino de generar conexiones auténticas con la gente, como hizo mi carismática compañera de asiento en el vuelo de la mañana.

Puede parecer contradictorio centrarse más en las personas que en los números, pero si lo que buscas es un crecimiento y éxito a largo plazo, la mejor manera de construir un negocio es construir relaciones auténticas.

La buena noticia es que los investigadores creen que el carisma es 50 por ciento inherente y 50 por ciento aprendido. Entonces, si esto no es algo natural para ti, puedes aprenderlo. Estas son algunas de las formas más efectivas de crecer en carisma para que puedas hacer crecer tu negocio a lo largo del camino.

1. Fomenta tus relaciones

Paso uno para crecer en carisma: Preocúpate por las personas.

Las personas pueden ver a través del encanto hueco y pueden sentir cuando están siendo utilizadas. Por lo tanto, en lugar de hablar con palabras vacías, concéntrate en construir relaciones reales con las personas que conoces y las que vas a conocer.

Lo más probable es que ya te preocupes por las personas en tu vida. Es posible que solo necesites un empujón adicional para mostrarlo.

¿La forma más sencilla de hacerlo? Escucha de verdad. Haz preguntas y presta atención a lo que hay debajo de la superficie. Recuerda los pequeños detalles, como el cumpleaños de tu compañero de trabajo o el pedido de café favorito de tu cliente.

Lo que me llamó la atención de mi conversación en el avión fue que mi compañera de asiento estaba prestando atención. Se dio cuenta de que estaba un poco ansioso por mi presentación, por lo que se identificó conmigo y me animó.

Cultivar las relaciones también se trata de ayudar a las personas a crecer. Todos queremos estar rodeados de personas que nos desafíen, nos animen y nos ayuden a convertirnos en la mejores versiones de nosotros mismos.

Cuando notes lo que hace que otras personas se muevan porque realmente te preocupas, puedes atraerlas a una actividad relacionada con sus pasiones, donde serán más efectivas y contribuirán de manera más auténtica.

2. Proyecto de confianza

Al principio de mi carrera, un antiguo compañero de clase de la universidad se acercó para compartir una idea de negocio conmigo con la esperanza de que trabajara con él. Nos enviamos correos electrónicos de ida y vuelta, y por mucho que admirara su entusiasmo, no me terminó de convencer.

“Entonces, ¿estás planeando comenzar o conseguir inversiones?” Pregunté, curioso por su plan para empezar. “No estoy seguro todavía”, respondió. “Pero hay un mercado para mi idea, así que sé que funcionará”. No funcionó y no hace falta decir que no renuncié a mi trabajo para ayudarlo.

Para promover la aceptación, debes proyectar confianza. La gente sigue a líderes apasionados que saben a dónde van.

Un artículo de 2017 en The Guardian lo captura bien:

“El carismático puede contagiar a otros con su propio entusiasmo. Nos convencen, no solo de su propia confianza en sí mismos, sino que también nos hacen sentir más seguros de nosotros mismos. Como emprendedor, el carisma es una fórmula ganadora para tu marca personal. Si destilas confianza en ti mismo, los ángeles inversores, los posibles clientes y la prensa verán tu potencial y estarán más incluidos para invertir en tu historia “.

Ten en cuenta que la confianza no significa perfección. No es necesario que lo tengas todo junto. La clave no es proyectar la mentira de que no cometerás errores, sino que descubrirás cómo sortear esos errores porque estás comprometido con tu visión y las personas que contribuyen a ella.

3. Encuentra el punto ideal

Así como muy poco carisma puede afectar tu crecimiento como emprendedor, también demasiado. Un estudio reciente de la Universidad de Ghent encontró que hay un punto óptimo en lo que respecta al carisma en los líderes.

Los investigadores descubrieron que cuando el carisma aumentaba en un líder, también aumentaba la percepción de los empleados sobre su eficacia. Pero los líderes con puntajes de carisma altos y bajos fueron vistos como menos efectivos que aquellos con niveles de carisma “moderados”.

¿Por qué? Las personas ven a sus líderes como más efectivos cuando pueden adaptarse a los desafíos. Si tu carisma es demasiado bajo, es posible que no seas tan estratégico y agresivo. Por otro lado, si eres demasiado encantador y te concentras en las personas, es posible que la gente te perciba como carente de habilidades reales relacionadas con el trabajo.

Por lo tanto, si bien invertir tiempo y energía en tu confianza y tus habilidades con las personas puede ayudar a tu negocio, no deberías ser a expensas de tu trabajo real. Por todo el tiempo que dedicas a la creación de redes y fomentando las relaciones, invierte la mayor cantidad de tiempo con la cabeza gacha, buscando soluciones y desarrollando tu producto o servicio.

Como muchas áreas de la vida, el éxito en el espíritu empresarial se trata de equilibrio. Ninguno de nosotros puede hacerlo a la perfección, y tu enfoque fluirá y refluirá naturalmente a medida que tu negocio crezca. Empieza por prestar toda tu atención a lo que está (o a quién) frente a usted.