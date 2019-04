¿Planeas vender tu inmueble? Seis consejos para tasar tu vivienda

- / -

FOTO 4 | 4. EVALÚA LOS ESPACIOS Y EL COSTO POR M2: El precio de una vivienda está íntimamente ligado al tamaño del inmueble en relación al costo promedio del m2 con respecto a su ubicación. Cifras de Properati Perú señalan que en Lima Metropolitana el ticket promedio por m2 en zonas de clase media como: Jesús María, Lince y Magdalena bordea los US$ 1,640 el m2. Mientras que en zonas exclusivas como Miraflores, San Isidro y Barranco es de aproximadamente US$ 2,063. Con respecto al alquiler, el precio promedio en Lima está entre los US$ 816 y US$ 1,026.