Mentalidad perdedora: las creencias que te llevan al fracaso financiero

FOTO 3 | 3. “Necesito un montón de dinero para fundar una empresa” Consecuencia negativa: inacción o deuda. ¿A qué factor de la felicidad afecta? Afecta a la libertad para decidir sobre tu futuro. Otro mito que debe ser desmentido o, por lo menos, muy matizado. No es cierto que para crear un proyecto empresarial necesites mucha financiación. Depende en gran medida de lo que quieras hacer y cómo, pero en general no debería ser un impedimento. Ten en mente que muchas de las grandes empresas actuales surgieron en, literalmente, garajes: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook… No estamos hablando de compañías medianas… ¡Estamos hablando de las empresas más lucrativas de la actualidad! Todas aparecieron y se desarrollaron con ingenio y muchas horas de trabajo, y con escaso dinero. (Foto: Freepik)