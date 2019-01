¿Cuál es el mejor automóvil eléctrico para Ud.? Escoja entre estos modelos

FOTOS | Los vehículos eléctricos han alcanzado otro hito: en Noruega.

Según la oficina de información de tráfico de ese país, un tercio de los 147,929 carros nuevos vendidos en Noruega el año pasado funciona con baterías. El humilde Nissan Leaf (en lugar del problemático, aunque elegante, Tesla Model S) es el modelo eléctrico más popular en ese mercado. Las ventas de vehículos eléctricos en el país aumentaron 40% en el 2018 respecto al año anterior, según el informe.

Y el impulso está creciendo. Analistas de Moody’s dicen que las ventas de automóviles con motor de combustión interna alcanzaron su punto máximo en el 2018, y la demanda de estos vehículos comenzará a disminuir en el 2019. Moody’s proyecta que el mercado de vehículos eléctricos en América del Norte se cuadruplique en el 2019, a 1.6% del total.

Entonces, si se siente con ganas de ponerse al volante de un vehículo completamente eléctrico o híbrido, mientras disfruta de un viaje de lujo, aquí tiene una guía de lo que consideramos los mejores vehículos en el mercado, ahora o en un futuro cercano.

¿Necesita algo deportivo, pequeño y personalizado?

El carro: Polestar 1

Estadísticas : El elegante cupé híbrido de dos puertas y US$ 155,000 tiene un motor eléctrico y otro de combustión de cuatro cilindros que producirá 600 caballos de fuerza y 1,000 Nm (738 libras-pie) de torque. Su alcance será de 150 kilómetros bajo energía eléctrica solamente; el tiempo de carga aún no se ha anunciado.

Donde sobresale : Con la ingeniería sueca probada por el tiempo y la potencia enviada a cada una de las ruedas traseras, el Polestar 1 tiene todos los componentes necesarios, en teoría, para conducirse como un verdadero automóvil deportivo (recuerde, hasta ahora es solo un concepto).

Eso, junto con su tren de transmisión híbrido, que elimina la ansiedad por el alcance, será una gran razón para que esta nueva marca atraiga a compradores de Porsche, Tesla y Audi. Además, como cada automóvil Polestar podrá configurarse y personalizarse en gran medida con el novedoso sistema de suscripción de la marca, atraerá a compradores jóvenes y adinerados, acostumbrados a comprar artículos que reflejen su personalidad y su estilo.

¿Necesita algo práctico para la vida suburbana?

El carro: Porsche Taycan

Estadísticas : con un cargador especial de 350 kilovatios, el Taycan podrá recargar una batería para 300 kilómetros de alcance en menos de 10 minutos, según Porsche. La salida total del sistema será de más de 600 caballos de fuerza. Pasará de cero a 100 kph en menos de 3.5 segundos. El precio aún no se ha anunciado, pero se espera que sea menor a US$ 100,000.

Donde sobresale : quienes quieran un sedán eléctrico altamente práctico harían bien en elegir el Taycan. Ha estado en desarrollo durante años en la planta de Porsche en Stuttgart, Alemania, con un enfoque en el rendimiento de conducción, el rango, la practicidad y la buena apariencia del que probablemente sea el fabricante de autos deportivos más confiable del mundo.

¿Necesita algo para coleccionar?

El carro: Ferrari LaFerrari

Estadísticas : El híbrido LaFerrari tiene un motor V-12 y otro motor eléctrico que se combinan para una potencia total de 960 caballos de fuerza. Puede alcanzar 200 kph en menos de 7 segundos (de cero a 100 en menos de 3 segundos). Tiene una velocidad máxima de 354 kph.

Donde sobresale : El LaFerrari es bueno para llamar la atención. Es bueno para hacer caer las mandíbulas de los aficionados a los automóviles deportivos y a los carros exóticos. Es bueno para un viaje de fin de semana a la reunión local de autos y café y para ir a cenar el viernes por la noche. Y es bueno para quedarse en su garaje y ganar valor.

¿Necesita algo para el fin de semana?

El vehículo: Jaguar I-Pace

Estadísticas : el todoterreno eléctrico de US$ 69,500 tiene tracción en las cuatro ruedas y un total de 394 caballos de fuerza y 512 libras-pie de torque. Puede alcanzar 100 kph en 4.5 segundos, casi igual a vehículos mucho más caros como el Porsche Macan E-Hybrid y los niveles de entrada del Tesla Model X. La velocidad máxima es de 200 kph y puede viajar 376 kilómetros con una carga completa. Un típico cargador rápido de 50 kilovatios obtiene una carga de cero a 80 por ciento en 85 minutos.

Donde sobresale : El I-Pace es bueno para hacer turismo. Tiene un techo panorámico gigantesco que ofrece a aquellos en el asiento trasero vistas espectaculares. Y es bueno para conducir por la ciudad haciendo diligencias (hay un montón de espacio en el maletero para las compras), recoger a los niños de la práctica o del campamento, andar en bicicleta, esquiar o hacer una caminata el fin de semana. ¿Se parece mucho a lo que hace el Taycan? Sí, pero con más espacio en la parte posterior.

¿Necesita una motocicleta para su viaje urbano?

La motocicleta: Zero FX

Estadísticas : una carga completa en un tomacorriente estándar de 110 voltios toma 9 horas, o puede usar el hipercargador de US$ 600 de Zero y hacerlo en 4 horas y media, u olvídelo por completo y simplemente cambie la batería. Hay dos modos: Eco y Sport. Con un rango de 146 kilómetros en la ciudad y 62 kilómetros en carretera, el modo Eco es significativamente más práctico. La velocidad máxima en cualquier modo es de 136 kph. El precio comienza en US$ 8,495.

Donde sobresale : la Zero FX es ligera y fácil de maniobrar en las calles de la ciudad. Sus almohadillas de suspensión y su ágil dirección hacen que vuele sobre adoquines y baches; su paquete de baterías intercambiables opcional significa que apenas tiene que esperar para acceder a una nueva carga.

¿Necesita algo muy rápido y espacioso?

El carro: Tesla Model S

Estadísticas : pasa de 0 a 100 kph en 2.5 segundos, lo que elimina a todos sus contendientes. Puede ser difícil cuantificar la potencia en todos los niveles variables del sedán Model S, pero el Tesla Model S P100D de US$ 94,000 alcanza los 590 caballos de fuerza. Se clasificó oficialmente con un rango de 500 kilómetros, aunque en escenarios del mundo real se acerca a los 400 kilómetros. Con un tomacorriente de pared de garaje básico, la carga puede demorar hasta ocho horas.

Donde sobresale : el Tesla Model S en modo Ludicrous es el vehículo eléctrico de producción en masa más rápido que se puede comprar. De hecho, es más rápido que la mayoría de los sedanes regulares que se puede comprar. Y ofrece una gran cantidad de espacio para un sedán de cuatro puertas, con una puerta trasera y una cabina separada de la consola central que normalmente consumen espacio en los autos convencionales. Si quiere algo inmensamente práctico para la vida diaria, este es para usted.

¿Necesita algo llamativo que no le cauce ansiedad por el alcance?

El carro: BMW i8

Estadísticas : El cupé i8 de US$ 147,500 tiene un motor de doble turbo, 3 cilindros, 228 caballos de fuerza y un motor eléctrico de 141 caballos de fuerza. La salida total es de 369 caballos de fuerza, casi igual que un Porsche 911 Carrera. Pasa de cero a 100 kph en 4.2 segundos; la velocidad máxima es de 250 kph.

Donde sobresale : el rendimiento en velocidad recta detrás del volante del i8 es menos estimulante de lo que podría parecer por el aspecto del auto, pero abraza las esquinas como una boa constrictor y permanece conectado a la carretera como un supermagneto. Esas puertas que se abren hacia arriba serán más atractivas con el tiempo.

¿Necesita algo para la vida en solitario en la ciudad?

El carro: Fiat 500e

Estadísticas : A US$ 32,995, el Fiat 500e no es barato para un automóvil pequeño, pero está entre los automóviles eléctricos más baratos que puede comprar (el interior está lejos de ser lujoso, no es la idea). Tiene un alcance total de 135 kilómetros, con una fuerte calificación de eficiencia de 194 kpge en la ciudad y 165 kpge en la carretera. En un cargador de 110 voltios, toma 24 horas obtener una carga completa.

Donde sobresale : el Fiat 500e es muy fácil de estacionar: en algunos lugares incluso puede estacionarlo perpendicular al bordillo gracias a su estatura diminuta. Es bueno para conducir distancias cortas a lugares donde desee entrar y salir para diligencias rápidas.

¿Necesita algo que manejar todos los días para usted y un compañero? El carro: Audi E-Tron GT

Estadísticas : El “cupé” de cuatro puertas y 590 caballos de fuerza tendrá un alcance de 400 kilómetros. Según Audi, su batería de 100 kWh tendrá un tiempo de cero a 100 kph en 3.5 segundos y podrá cargar hasta el 80% de su capacidad en 20 minutos.

Donde sobresale : si la línea deportiva actual de Audi nos dice algo, el E-Tron GT será suave y rápido. No es ideal para familias, pero con cuatro puertas y un asiento trasero pequeño, ofrece suficiente espacio para que un amigo o dos se unan al viaje, o para tirar bolsas adicionales detrás de los asientos delanteros, sin sacrificar el aspecto compacto ni el rendimiento.

¿Necesita un transporte familiar de confianza?

El carro: Mercedes-Benz EQC 400

Estadísticas : El EQC 400, con tracción en todas las ruedas, tendrá una batería de 80 kWh y un tren motriz eléctrico de doble motor con una potencia combinada de 402 caballos de fuerza y 564 libras-pie de torque inmediato. La velocidad máxima será de 180 kph, con un tiempo de aceleración a 100 kph de 4.9 segundos. El alcance máximo de conducción total para la versión europea será de 450 kilómetros (las cifras para EE.UU. y los tiempos de carga de la batería aún no se han anunciado).