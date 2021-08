1 de 6

Getty Images/iStockphoto

Primero debes saber que las valuaciones no se mantienen ni estáticas ni crecen de manera lineal en el tiempo. En la práctica no funciona de esa manera. Las valuaciones se basan en cálculos de riesgo y retornos de inversión, obviamente se involucra el valor de tu compañía. Las valuaciones aumentan en la medida que baja el nivel de riesgo o cuando aumenta el tamaño de la recompensa para los inversionistas, es decir, el valor de las acciones o lo que en ese momento obtendrían como ROI (retorno de inversión), por ejemplo. El riesgo no se reduce linealmente en el tiempo, sino que cambia con base en los hitos que vayas alcanzando, por ejemplo la tracción del cliente, la contratación de un equipo sólido que garantice la entrega de un producto o servicio al cliente, que la estrategia de monetización funciona y se compruebe; se debería de demostrar que se ha alcanzado un product market fit, que la tecnología funciona o la capacidad de ejecución del equipo y dado el momento que te has consolidado como líder en el mercado. (Foto: iStock)