FOTOGALERÍA. Las pequeñas empresas están impulsando la innovación y cerrando brechas críticas en prácticamente todas las industrias. Según Semrush, las pequeñas empresas también crean 1,5 millones de puestos de trabajo y representan el 64 % de todos los puestos de trabajo nuevos en EE. UU., según el portal entrepreneur.

Por supuesto, el propósito de aventurarse en el espíritu empresarial difiere de un dueño de negocio a otro. Mientras que algunos están motivados por la pasión, otros están motivados por el deseo de dejar sus trabajos en busca de la libertad para controlar su tiempo y crear su propio camino hacia el éxito.

Si bien el propósito puede diferir, el objetivo es el mismo: todo emprendedor quiere tener éxito. Sin embargo, no todos lo harán: poco más del 20 % de las pequeñas empresas no superan el primer año, según la Oficina de Estadísticas Laborales, mientras que casi dos tercios duran dos años y aproximadamente la mitad sobrevive cinco años. .

Seguir el camino del emprendedor es similar a aventurarse en la naturaleza, ya que no está seguro de lo que le espera y de lo que le depara el futuro. Pero con el avance de la tecnología, que hace que la forma en que hacemos negocios sea más flexible que en los paradigmas tradicionales de ladrillo y mortero, una cosa es segura: seguiremos viendo crecimiento en las pequeñas empresas.

El papel de los ingresos en el ADN de las pequeñas empresas

Varios factores llevan a tantas empresas a morder el polvo antes de siquiera tener una base, pero entre los más críticos están los ingresos. Esto, por supuesto, está en el corazón de cada empresa: el combustible que hace que todas las demás partes de las operaciones se muevan.

Hay varias formas de generar ingresos, incluida la venta de productos o servicios, el cobro de tarifas y la generación de ingresos por publicidad. Los fondos generados permiten el pago de gastos como alquiler, servicios públicos y salarios. Además, los ingresos se pueden utilizar para reinvertir en el negocio en forma de nuevos equipos o la contratación de empleados adicionales. También es importante porque determina la rentabilidad: un negocio que no genera lo suficiente eventualmente cerrará.

Aquí hay algunos pasos en falso clave que conducen a ingresos insuficientes:

1. No determinar objetivos y metas

Las pequeñas empresas pueden caer fácilmente en la trampa de no tener claro cuál es o será su objetivo. Sin esto, es difícil formular estrategias que culminen en ingresos.

La falta de objetivos es inevitable cuando no se conoce el propósito de algo, y eso se aplica a las pequeñas empresas empresariales. Mientras no se definan objetivos y metas, los planes para generar ingresos finalmente se desmoronarán.

2. Estrategia de marketing ineficaz

El marketing es el centro de gravedad de casi todas las empresas: la puerta y la ventana que brindan accesibilidad y visibilidad a una marca. Lo ancla todo, ya que el marketing conduce a las ventas, pero ¿qué sucede cuando el marketing no se ejecuta de manera efectiva?

Las pequeñas empresas son las más susceptibles a esto, ya que a menudo no pueden presumir de la capacidad financiera de las operaciones más grandes. Es posible que ni siquiera tengan un sitio web y / o identificadores de redes sociales para impulsar el marketing, y no pueden pagar los servicios de personas influyentes o de marketing de contenido. Estos factores son lo suficientemente potentes como para obstaculizar significativamente los ingresos.

3. Visibilidad en línea pobre o nula

Cualquier negocio que no obtenga visibilidad no tiene posibilidades de sobrevivir, ya que en este mundo se trata de la supervivencia del más apto. Cuanto más tiene una marca, más la nota el público objetivo y, con el impacto y la influencia continuos de las redes sociales, hay opciones más que suficientes para impulsarla. Esto podría tomar la forma de texto, videos, audio, imágenes o una combinación de cualquiera o todos estos medios.

4. No centrarse en los clientes habituales

Este es un error común que muchos cometen pero que la mayoría de las veces desconocen. Si bien es ciertamente atractivo tener nuevos clientes entrando por la puerta, es más importante concentrarse en los existentes. Los clientes habituales son el motor que impulsa la rentabilidad, porque han generado confianza en usted y están felices de hacer negocios con usted. También son más fáciles de retener, ya que no necesita involucrarse en marketing para convencerlos o llamar su atención, como lo haría con un nuevo cliente.

5. No adoptar un sistema de embudo de ventas moderno

A medida que cambian los tiempos, también cambia el comportamiento de los clientes, y las pequeñas empresas necesitan ponerse al día de manera innovadora con las tendencias para satisfacer las necesidades de los clientes. Atrás quedaron los días en los que los clientes pasan por las líneas de un embudo de ventas: con tantas plataformas como redes sociales, pruebas sociales y testimonios en Internet, los clientes potenciales pueden simplemente buscar un producto o servicio y proceder a comprarlo. Aquellos que no sean lo suficientemente inteligentes como para aprovechar espacios como este se lo perderán.

6. No perfeccionar adecuadamente la estrategia de precios

El precio es un componente clave en las fases de decisión de cualquier negocio, y no saber cómo o cuándo ajustarlo tiene el potencial de causar un daño real. Sin duda, habrá factores como la demanda y la oferta que afectarán los precios, pero un aumento repentino no caerá bien entre los clientes, y es posible que busquen en otra parte. Cuando no se ajusta adecuadamente, podría tener un alto precio.