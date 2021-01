8 de 9

Por más que uno tenga experiencia en el desarrollo de planes de negocios o por más que conozca todas las particularidades de su negocio, un poco de ayuda para desarrollar uno siempre será una forma de simplificar su redacción y ahorrar tiempo y esfuerzo. Ya sea que tengas o no experiencia en el desarrollo de planes de negocios o conozcas o no todas las particularidades de tu negocio nunca dudes en pedir ayuda para el desarrollo de tu plan si lo consideras necesario, la cual no necesariamente tendría que venir de asesores profesionales, sino simplemente de amigos o conocidos que hayan desarrollado uno antes o que tengan experiencia en el tipo de negocio que quieres realizar. (Foto: iStock)