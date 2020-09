FOTOS | Cuando pasas décadas trabajando con ejecutivos y líderes de negocios, no puedes evitar darte cuenta de lo que funciona y lo que no. Una cosa que he visto es que no son las características intrínsecas o hábitos personales los que determinan si eres exitoso o no. Es tu comportamiento, según Entrepreneur.

¿Qué quiero decir con “comportamiento”? Cómo reaccionas bajo mucho estrés. Cómo interactúas con otros, tu actitud hacia los clientes, qué tan duro estás dispuesto a trabajar para hacer las cosas bien, qué tan enfocado, disciplinado o distraído eres.

Admito que he conocido a lo largo de mi vida a algunos fundadores y CEOs bastante disfuncionales que reaccionaron bien por cierto tiempo. Pero tarde o temprano, usualmente cuando tienen más presiones y las cosas no van tan bien, tienen un comportamiento auto destructivo que los destroza. Tristemente derrumban sus negocios junto con ellos.

Si quieres seguir vivo, tal vez quieras darte un vistazo en el espejo y ver si alguno de estas conductas limitantes te describen: