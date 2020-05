FOTOS | El emprendimiento se trata, de muchas maneras, de lograr la independencia. Ya no tendrás que responder a un jefe. Tu agenda ya no se sujetará a las juntas con tus supervisores o compañeros. Ya no habrá quien monitoree tu éxito. Por el contrario, serás dueño de tu propio destino y sólo serás responsable de tus acciones, según Entrepreneur.

Suena genial, pero esta independencia también puede ser una maldición. El hecho es que aun cuando emprender es un acto de independencia, los emprendedores más exitosos del mundo sólo llegaron a la cumbre gracias a la ayuda que recibieron de las personas de las que se rodearon. Puede que estés tomando tus propias decisiones para construir un futuro único, pero si realmente quieres ser efectivo, tendrás que depender de algunas personas que te ayuden a alcanzar el éxito.

1. Mentores que admires

Esta figuras son un recurso indispensable para los emprendedores, especialmente si estás empezando un negocio por primera vez. La mayoría de los emprendedores experimentados han sido dueños de múltiples negocios en el pasado y han cometido más errores de los cuales han aprendido de lo que puedes imaginar. Te ayudan al aconsejarte y darte perspectiva y guía cuando lo necesitas – y generalmente lo hacen de forma gratuita. También suelen tener muchos contactos que te pueden ayudar a crear la infraestructura de tu negocio.

Asegúrate de encontrar un mentor que admires y que te genere confianza para que sea capaz de llevarte por el camino correcto por años. Si te cuesta trabajo encontrar un mentor para tu negocio, no dudes en buscar en redes sociales, eventos de networking o simplemente hablar con todas las personas que te encuentres, nunca sabes a quién podrías conocer.

2. Socios que respetes

Ya sea que estés formando una sociedad para dirigir un negocio o simplemente estés buscando otra empresa con la cuál unir fuerzas, encontrar una pareja profesional que respetes es crítico para alcanzar el éxito empresarial. Cuando hay respeto, los socios encuentran más difícil caer en la tentación de manipular, pelear y tener actitudes egoístas.

No es fácil encontrar buenos socios, pero es importante que, si quieres maximizar tu potencial, no te apresures en encontrar a uno. Tómate tu tiempo y espera por el socio que más te acomode.

3. Empleados en los que puedas confiar

Un negocio no puede sobrevivir sólo a base de liderazgo. Necesitas tener una red de empleados dedicados que te ayuden a llevar el día a día de las operaciones de tu emprendimiento. Van a ser el vehículo que lleve a cabo tus instrucciones, así que debes confiar de que serán capaces de lograr las tareas que les pongas o al menos que serán abiertos para hablar contigo cuando necesiten más dirección.

Para crear un ambiente que naturalmente atraiga a personas confiables para ser tus empleados, es necesario que generes guías de cultura corporativa y ser especialmente crítico en los procesos de reclutamiento. Busca candidatos con buenas personalidades y que sean sinceros, más allá de aquellos que sólo se distingan por su grado de educación.

4. Amigos a los que dedicarles tiempo

Tus amigos te ayudarán en tu viaje emprendedor más de lo que te imaginas, pero sólo si tú se los permites. Es muy fácil sacrificar las relaciones personales una vez que una empresa empieza a marchar. Lamentablemente, a veces trabajar largas horas y hasta los fines de semana es un mal necesario, pero también es importante marcar un límite para tomar un tiempo para ti mismo y tus seres queridos.

Disfrutarás más tu faceta de emprendedor cuando tengas una vida balanceada y podrás tomar mejores decisiones cuando estés más descansado. Tus amigos te ayudarán a mantener los pies en la tierra, sin importar si tu compañía triunfa o fracasa.

5. Una familia que te apoye

Finalmente, jamás desestimes el poder y la importancia de tu familia. Ellos estuvieron ahí mucho antes de que empezaras tu negocio, están presentes ahora y seguramente te seguirán apoyando aún si no triunfas.

No temas compartirles tus problemas, miedos, preocupaciones y retos a vencer. Guardarte estos sentimientos puede hacer que te estreses y te alejes de tu familia. Tómate un tiempo establecido para estar con tus seres queridos y hazlos parte integral de tu camino emprendedor.

Con estas personas a tu lado, ayudándote a tomar las decisiones correctas y apoyándote en los tiempos difíciles, tu camino al éxito será algo más realista. Rodéate de personas en las que confíes y ames, porque aún si fallas, habrás disfrutado el viaje.