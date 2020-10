FOTOS | Las herramientas de análisis de datos se han convertido en elementos clave para las áreas de marketing o business Intelligence, ya que nos ayudan a obtener información imprescindible de nuestros clientes para tomar mejores decisiones comerciales. La buena noticia es que buena parte de estas herramientas se encuentran en la nube y se puede acceder a ellas de forma sencilla y por módicos precios en formato de suscripción mensual, según Emprendedores.

Si quieres empezar a trabajar con estas palancas de impulso para tu negocio, te ayudará conocer la sección que ha hecho Crehana para quitar el grano de la paja. Estas son las siete mejores herramientas de análisis para tu negocio:

Power BI. Los trabajadores con poca experiencia en esta área encontrarán esta herramienta de Microsoft muy fácil de utilizar. Está pensada para que los equipos trabajen de forma colaborativa y presenta una amplia gama de plantillas y distintas opciones de visualización. Además, permite crear cuadros interactivos y gráficos, a partir de los datos de cada compañía. Entre sus principales ventajas también se encuentran la posibilidad de integrar a los usuarios a sus aplicaciones, que proporciona informes y cuadros de mando en tiempo real, que el equipo de IT tiene autonomía para administrar sus sistema y que dispone de un excelente entorno gráfico de extracción, transformación y carga de información. Es una plataforma multidispositivo, permite su integración con la suite de Office 365 y con el servicio de machine learning de Azure, y realiza análisis automáticos de información ofreciendo correlaciones, valores atípicos y agrupaciones de datos.

Tableau. Uno de los programas líderes de análisis de datos y funciona, también, como una solución de análisis integral basada en la nube. El punto fuerte de esta herramienta es su tabla dinámica y el gráfico dinámico de Excel. Su diseño, color e interfaz de usuario dan una sensación simple y fresca. Está diseñada para ayudar al usuario a tomar mejores decisiones sobre la forma más eficiente de extraer y comunicar el significado de los datos.

Geckoboard. Un programa que permite optimizar los datos de hojas de cálculo y bases de datos, a la vez que nos deja realizar presentaciones de una manera más clara y sencilla. Las métricas en tiempo real son fáciles de ver y entender, por lo que los equipos de trabajo podrán ver el impacto de sus ventas al instante. Dispone de más de 60 recursos y, en ella, es muy fácil crear dashboards. Además, permite filtrar los datos para mostrar exactamente lo que buscamos y su interfaz de usuario es muy intuitivo.

Qlik. Se trata de una herramienta que utilizan más de 50.000 clientes en todo el mundo y que permite encontrar oportunidades únicas de negocio en el mercado online gracias a su software de Business Intelligence. Esta plataforma ofrece a sus usuarios descubrimientos de datos únicos a través de una búsqueda global de data, permite importar data a través de fuentes como Salesforce, Teradata y Hive, y nos da el control total de nuestros datos para elaborar informes y exportarlos en software amigables como los de Microsoft Office.

Dundas BI.Es una herramienta de Business Intelligence flexible que permite a los usuarios conectarse a múltiples fuentes de datos en tiempo real. Es el programa perfecto si lo que más nos interesa es la representación de datos para las diferentes áreas de nuestra empresa. Entre sus ventajas se encuentra su excelente organización y presentación en tablas, cuadros y gráficos de datos, la facilidad para crear informes propios solo con los KPI’s que nos interesen, y una buena experiencia de usuario en desktop, iPad y móviles.

Cyfe. Es perfecta si queremos una estrategia digital para las ventas online ya que se trata de una herramienta para analizar y procesar datos comerciales a través de la conexión con diferentes fuentes. Con ella podemos monitorizar todas las métricas de nuestros canales digitales en un solo panel, personalizar widgets e importar archivos en formato CVS, almacenar nuestros datos históricos en el sistema y extraer datos de distintas fuentes para ver el comportamiento de las ventas ya que es una herramienta “all in one app”.

Grow. Esta herramienta permite importar y transformar fácilmente datos de múltiples fuentes para alimentar métricas y el panel de control. Cualquier usuario comercial puede crear métricas de forma intuitiva, filtrando, dividiendo y explorando diferentes tipos de gráficos a medida que navega por los datos. Por ello, Grow es una muy buena herramienta para la estrategia de ventas. Además, permite ver en cuánto tiempo se puede acelerar el crecimiento de un negocio, revisar el historial de datos para medir el crecimiento y revisar el comportamiento de las ventas, establecer un temporizador para la frecuencia de actualización de datos y agregar un tablero ejecutivo para disponer de un resumen visual de los datos financieros, operativos y de ventas.