FOTOGALERÍA. ¿Cuál es la diferencia entre una jubilación feliz y una jubilación no tan feliz? Los planificadores financieros tienen la perspectiva única de ver a muchos clientes jubilarse con el tiempo y, como tal, pueden diferenciar lo que crea una jubilación feliz para la mayoría de las personas. Si bien lo que hace feliz a alguien siempre es subjetivo, hay algunas generalidades que se manifiestan en muchos jubilados exitosos.

Planificación

Si bien una buena planificación no garantiza una jubilación feliz, puede ayudarte a sentirte más preparado para la jubilación. Planificar con anticipación, tanto financiera como emocionalmente, puede ayudarte a lidiar con el estrés del cambio que se avecina, lo que te llevará a una transición más fácil.

Mentalidad

Los jubilados que parecen más felices son los que se jubilan en algo y no de algo. Si te jubilas solo para escapar de una situación laboral que no te gusta, o porque sentís que eso es lo que tienes que hacer, tu situación de jubilación podría ser menos que ideal.

Si te jubilas porque estás listo para dejar el trabajo a un lado y viajar o pasar más tiempo con tu familia, es probable que tengas un mejor resultado en la jubilación y te sientas más feliz y satisfecho.

Tener la mentalidad y la actitud correctas es un excelente primer paso para aceptar la jubilación y, en última instancia, para sentirte más feliz durante tus años de jubilación.

Rodearse de seres queridos

Rodearte de los que amas parece una forma óptima de tener una jubilación más feliz. Muchos jubilados optan por pasar más tiempo con sus familias, pero no descarten el tiempo extra que quizás tengan que pasar con sus amigos.

También podrías pasar este tiempo haciendo nuevos amigos y ampliando tu círculo social. Pasar tiempo con las personas que te importan es una forma de mejorar tu estado de ánimo, especialmente durante la jubilación, cuando tienes más tiempo para dedicarlo a tu vida social.

Relajación

Los jubilados felices equilibran las cosas divertidas que están haciendo con descanso y relajación adicionales. Después de un largo período de trabajo, un poco de relajación es natural, y encontrar el ritmo que mejor se adapte a tu estilo de vida de jubilación resultará en tu propia felicidad.

Algunos jubilados prefieren dormir o tomar una siesta durante el día, mientras que otro jubilado puede preferir despertarse temprano y usar la meditación consciente para relajarse.

Independientemente de los métodos de relajación que funcionen mejor para vos, la incorporación de tiempo adicional de descanso y relajación en tu programa de jubilación puede aumentar tu felicidad durante estos años.

Viajes

Los jubilados y los viajes van de la mano, y puede ser una excelente manera de pasar el tiempo durante tus años de jubilación. Ver nuevos lugares y experimentar nuevas culturas puede causar una gran felicidad para algunas personas, mientras que otras prefieren quedarse en casa y viajar dentro de su propia ciudad.

Desde viajes de fin de semana hasta cruceros, excursiones en vehículos recreativos o navegación, hay mucho que experimentar en el mundo y explorarlo con un renovado sentido de la aventura puede brindarte una gran felicidad.

Priorizando la Salud

Si no priorizas la salud, es posible que la jubilación no dure tanto como te gustaría. Poner tu propia salud en primer plano, con ejercicio, alimentación saludable y cualquier actividad para reducir el estrés que sea significativa para vos, no solo puede mejorar tu estado de ánimo y felicidad, sino también mejorar tu vida en general durante la jubilación.

Retribuir a los demás

Retribuir a los demás, ya sea a través del voluntariado, la caridad o la tutoría, puede ser una experiencia inmensamente positiva que puede brindar una gran alegría a los jubilados.

A menudo, los jubilados pueden haber querido pasar tiempo como voluntarios o mentores durante su carrera, pero no han tenido tiempo, y la jubilación es un momento ideal para comenzar. Ayudar a los demás sin duda puede mejorar tu propio nivel de felicidad.

Hacer más de lo que se ama

La jubilación se trata de vos y de hacer lo que amas. Entonces, naturalmente, ahora es el momento de hacer más. Si lo tuyo es la pesca, y eso es lo que te da felicidad, entonces dedica más tiempo a pescar. Si eres jardinero, pasa más tiempo en el jardín. Apóyate en lo que te trae felicidad, especialmente durante la jubilación.