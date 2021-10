2 de 10

¿Revisas dos veces el trabajo de otros? ¿Tienes tiempo para cumplir tus propias responsabilidades o estás demasiado ocupado revisando las cosas de otras personas que no puedes terminar las tuyas? Pregúntate esto: ¿Intervengo y me hago cargo de todos los proyectos que le dejo a los demás? Habla con personas que puedan ser francas al darte una retroalimentación. Si te contestan afirmativamente, pide ejemplos específicos. Trata de averiguar si la microgestión sobreviene debido a las direcciones confusas o a la creencia subyacente de que un miembro del personal no es capaz de realizar bien el trabajo. (Foto: iStock)