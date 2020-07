FOTOS | Algunos multimillonarios vieron caer su fortuna tras el cierre de empresas, puertos y aeropuertos, sin embargo, lograron recuperarse y volver a sus niveles de riqueza anteriores, según Megaricos.

A través de la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes, GoBankingRates.com descubrió que siete de las 50 personas más ricas del mundo aumentaron su patrimonio neto en más del 50% entre el 18 de marzo y el 4 de junio.

Encabezando esa lista, el CEO de Tesla y SapceX, Elon Musk, aumentó su riqueza en una 55% durante ese tiempo, gracias en parte a la recuperación del precio de las acciones de Tesla.

El 18 de marzo, Tesla cerró a $361,22 y el 4 de junio cerró a $864,38. Musk posee aproximadamente 38,7 millones de acciones de Tesla, y en mayo, el magnate obtuvo su primer pago basado en el rendimiento de la compañía, con un valor de más de $700 millones (620 millones de euros), según CNBC.

El 15 de junio, las acciones de Tesla cerraron en $990,90 lo que hizo que el patrimonio neto actual de Musk aumentara aún más, según Forbes.

Otro multimillonario que ha visto recuperar su patrimonio neto desde que el Covid-19 fuese declarado pandemia es el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Entre el 18 de marzo y el 4 de junio, Zuckerberg aumentó su riqueza en un 52%, según el informe.

El 18 de marzo, Facebook cerró a $146,96 y el 4 de junio cerró a $226,29. Zuckerberg posee alrededor de 400 millones de acciones de Facebook. El pasado 15 de junio las acciones de Facebook cerraron en $232,50 y el patrimonio neto actual de Zuckerberg hasta el día siguiente había subido aún más, hasta colocarse en 87,4 mil millones de dólares.

Zuckerberg ha donado más de 150 millones de dólares a organizaciones benéficas durante la pandemia a través de Facebook y su organización filantrópica, la Iniciativa Chan-Zuckerberg.

La riqueza de estos multimillonarios aumentaron en más de 50% durante la pandemia

Esta es la lista los siete multimillonarios cuyo patrimonio neto aumentó en más de un 50% del 18 de marzo al 4 de junio, según el sitio GoBankingRates.com:

1. Elon Musk, CEO de Telsa y SpaceX

Patrimonio neto inicial (18 de marzo): $24,6 mil millones (21,7 millones de euros)Patrimonio neto final (4 de junio): $38,2 mil millones (33,8 millones de euros)Cantidad ganada: $13,6 mil millones (12 millones de euros)Cambio porcentual: hasta 55%Total de donaciones en efectivo para Covid-19: no hay información disponiblePatrimonio neto actual (25 de junio): $42 mil millones (37 mil millones de euros)

2. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook

Patrimonio neto inicial (18 de marzo): $54,7 mil millones (48,4 mil millones de euros)Patrimonio neto final (4 de junio): $83,4 mil millones (73,8 mil millones de euros)Cantidad ganada: $28,7 mil millones (25,4 mil millones de euros)Cambio porcentual: hasta 52.47%Total de donaciones en efectivo para Covid-19: más de $150 millones (132 millones de euros)Patrimonio neto actual (25 de junio): $87,4 mil millones (77,4 mil millones de euros)

3. Mukesh Ambani, CEO de Reliance Industries

Patrimonio neto inicial (18 de marzo): $36,8 mil millones (32,5 mil millones de euros)Patrimonio neto final (4 de junio): $58 mil millones (51,3 mil millones de euros)Cantidad ganada: $21,2 mil millones (18,7 mil millones de euros)Cambio porcentual: hasta 57.6%Total de donaciones en efectivo para Covid-19: $68,3 millones (60,4 millones de euros)Patrimonio neto actual (25 de junio): $63,4 mil millones (56,4 mil millones de euros)

4. Dieter Schwarz, propietario del grupo alemán Schwarz Group

Patrimonio neto inicial (18 de marzo): $19,8 mil millones (17,5 mil millones de euros)Patrimonio neto final (4 de junio): $33,1 mil millones (29,3 mil millones de euros)Cantidad ganada: $13,3 mil millones (11,7 mil millones de euros)Cambio porcentual: hasta 67%Total de donaciones en efectivo para Covid-19: no hay información disponiblePatrimonio neto actual (25 de junio): $30,8 mil millones (27,2 mil millones de euros)

5. Tadashi Yanai y familia, fundador y CEO de Fast Retailing

Patrimonio neto inicial (18 de marzo): $19,7 mil millones (17,4 mil millones de euros)Patrimonio neto final (4 de junio): $29,6 mil millones (26,2 mil millones de euros)Cantidad ganada: $9,9 mil millones (8,7 mil millones de euros)Cambio porcentual: hasta 50,2%Total de donaciones en efectivo para Covid-19: no hay información disponiblePatrimonio neto actual (25 de junio): $29,7 mil millones (26,3 mil millones de euros)

6. Alain Wertheimer, copropietario de Chanel

Patrimonio neto inicial (18 de marzo): $17,1 mil millones (15,1 mil millones de euros)Patrimonio neto final (4 de junio): $26,3 mil millones (23,2 mil millones de euros)Cantidad ganada: $9,2 mil millones (8,1 mil millones de euros)Cambio porcentual: hasta 53,8%Total de donaciones en efectivo para Covid-19: no hay información disponiblePatrimonio neto actual (25 de junio): $24.7 mil millones (21,8 mil millones de euros)

7. Gerard Wertheimer, copropietario de Chanel

Patrimonio neto inicial (18 de marzo): $17,1 mil millones (15,1 mil millones de euros)Patrimonio neto final (4 de junio): $26,3 mil millones (23,2 mil millones de euros)Cantidad ganada: $9,2 mil millones (8,1 mil millones de euros)Cambio porcentual: hasta 53,8%Total de donaciones en efectivo para Covid-19: no hay información disponiblePatrimonio neto actual (25 de junio): $24,7 mil millones (21,8 mil millones de euros)

Con información del sitio CNBC: Make It. CNBC: Make It, es un sitio web de informaciones de negocios y financieras que opera bajo CNBC.com, propiedad de la compañía estadounidense de los medios NBCUniversal. Mantente al día con las últimas noticias financieras y de negocios de CNBC: Make It a través de Facebook o Twitter.