¿Discapacidad o súper capacidad? La lucha y superación de Guzmán Roberto Esta es la historia de Guzmán Roberto Arcana Mamani de 30 años, natural de Puno. A pesar de sufrir un terrible accidente mientras realizaba trabajos de construcción de una vivienda en el vecino país de Bolivia, Guzmán nunca se dio por vencido y hoy en día saca adelante a su pequeño hijo con mucho trabajo y dedicación. ¨Lo que yo tengo no es una incapacidad, si no una , por no decir súper poder”.