FOTOGALERÍA. Prácticamente cualquiera que haya alcanzado un éxito considerable en la vida admitirá fácilmente que sus hábitos juegan un papel importante en ello. Entonces, si uno quiere llegar a ser como todos los empresarios exitosos, líderes de opinión, ejecutivos y gigantes antes que él o ella, la mejor manera de pararse sobre sus hombros es ver cómo son sus hábitos. Las acciones se convierten en hábitos, que generan productividad: el factor determinante del éxito o el fracaso, según el portal entrepreneur.

Emular a alguien implica mirar la totalidad de su vida y ver cómo vive, respira y actúa. Y si bien hay innumerables estudios, libros y artículos que analizan cómo trabajan los empresarios exitosos, no hay suficientes que muestren cómo utilizan su tiempo libre. Así que echemos un vistazo a algunas prácticas que tienen los ricos y exitosos cuando no están ocupados moliendo.

1. Se despiertan a la misma hora

Si hay algo que la gente exitosa no hace, es dormir hasta tarde los fines de semana. Eso es porque muchos estudios señalan la importancia de seguir un ritmo circadiano para mantener una sensación de consistencia. Cuando nuestro patrón de sueño se vuelve errático, consume el resto de la semana y confunde a nuestro cuerpo. Al despertarse a la misma hora los fines de semana, las personas exitosas permiten que sus cuerpos mantengan un ritmo constante.

Algunas personas exitosas conocidas por levantarse temprano incluyen al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, que se despierta a las 3:45 a. m., y al director ejecutivo y cofundador de Ellevest, Sallie Krawcheck, que se levanta a las 8:00 a. muchos otros se aseguran de maximizar también sus mañanas.

2. Siguen aprendiendo

El error más significativo que cometen las personas después de la universidad es pensar que su temporada de aprendizaje ha terminado. Nunca hemos terminado realmente con el aprendizaje. Siempre hay algo nuevo que aprender y un área en la que podemos mejorar. Y los empresarios exitosos tienen una manera de incorporar eso en sus calendarios deliberadamente.

En sus famosas “semanas de reflexión”, al legendario empresario y filántropo Bill Gates le gusta sumergirse en los libros mientras se toma un tiempo libre del ajetreo diario de sus vastos imperios. Sin embargo, el aprendizaje constante es fundamental para alguien que quiere seguir creciendo, y eso implica tomarse el tiempo para leer, tomar cursos en línea y escuchar podcasts los fines de semana, los descansos o cuando se está relajando antes de acostarse.

3. Cuidan su salud

La salud física es un factor que contribuye profundamente al éxito empresarial y laboral. Muchos estudios correlacionan la salud fisiológica y psicológica. Algunos de los empresarios más destacados del mundo admiten mantener un estricto régimen de ejercicio sin importar lo ocupados que estén.

Una vida saludable hace más que estimular el cuerpo físico. También aumenta el bienestar emocional de uno, algo que muchos empresarios tienden a descuidar. Hay una filosofía milenaria que correlaciona la fisiología con la psicología. Cuanto más saludables somos, más felices nos volvemos. Además, una vida saludable (tener un régimen de ejercicios y una alimentación saludable) genera más integridad en nuestra vida además de darnos más energía para volver a concentrarnos en nuestros días. No es un secreto que las personas más saludables tienden a trabajar de manera más eficiente. Tienen más enfoque, resistencia, impulso y creatividad. Estos son solo algunos de los muchos beneficios de cuidar la salud. Así que desarrolla músculo haciendo ejercicio al principio o al final del día y continuando los fines de semana.

4. Se conectan con sus seres queridos

El famoso experto en redes sociales y emprendimiento Gary Vaynerchuk es conocido por trabajar como un caballo entre semana. Pero los fines de semana, comparte que él está " todo incluido en los niños " y maximiza su tiempo con la familia. Contrariamente a la creencia popular, el éxito en el trabajo no tiene que estar en una lucha constante con el éxito en la vida hogareña. A las personas exitosas y ricas todavía les encanta tomarse el tiempo para conectarse con amigos y seres queridos e incluso admitirán que es fundamental para su crecimiento profesional.

Lo más triste de la vida es perseguir tanto éxito material que nos perdemos las cosas que más nos importan: nuestras relaciones. La vida es un gran acto de equilibrio a veces, ya que encontramos el tiempo para centrarnos en la familia y los amigos y en el interminable ajetreo y el bullicio de la vida empresarial. Pero cuando encontramos ese equilibrio, incluso si a veces se siente imperfecto, estamos ante algo grande.

5. Eligen un pasatiempo

Tener un pasatiempo o vocación ayuda a mantener a las personas óptimas y creativas. Estos proyectos apasionantes a menudo están completamente separados de su trabajo profesional y tendrán muy poco que ver con ganar dinero. Algunos pasatiempos pueden incluir crear música, hacer caminatas al aire libre, fotografía, escribir una novela y muchos otros. Estos pasatiempos ayudan a construir más espacio mental y preparar la mente para decisiones importantes y trabajo de estrategia cuando es hora de pisar el acelerador a fondo en los días de trabajo.

El éxito es un proceso

Hay muchos otros consejos y prácticas que pueden ayudar a convertirse en un empresario más exitoso. Si bien puede sentir que tiene un largo camino por recorrer después de ver esos consejos, no se sienta mal. Todos somos trabajos en progreso. A veces, lo que importa más que mirar hacia atrás y ver lo lejos que has llegado es estar emocionado por lo mucho que tienes por delante. Así que no olvides disfrutar del viaje. Después de todo, el éxito es un proceso, no un destino. Y es divertido en eso.

Así que no espere hasta que “llegue” para saborear el momento. Ama la temporada en la que te encuentres ahora. Vale la pena.