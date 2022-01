La gran mayoría de fanáticos de Star Wars quieren ser Luke Skywalker, Han Solo o el malvado Darth Vader. Sin embargo, Willian es diferente. Él tiene un especial cariño al personaje de Jabba The Hutt, el poderoso jefe criminal alienígena. “Yo quiero ser Jabba, me gusta mucho ese personaje. Es un súper monstruo que capturó a Han Solo. Lo amenazó con que si no le pagaba lo que le debía, lo iba a encontrar y atrapar. Lo hizo y fue su mejor trofeo. Fue algo que me fascinó, me pareció maravilloso y admiré su determinación para lograr las cosas que se propone. Mi esposa me ha dicho que me parezco a él, en el sentido que soy igual cuando me propongo conseguir una figura para mi colección”, precisa. Hoy posa sonriente con una figura tamaño real del inmenso extraterrestre. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec