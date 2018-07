Cinco técnicas súper sencillas para buscar y conseguir el trabajo de tus sueños

- / -

Trabaja en tus correos. Suele ser difícil ver la conexión entre tus habilidades para escribir correos y la posibilidad de que te contraten, pero mi experiencia y las investigaciones demuestran que la forma en la que te conduces por correo importa, y mucho. Según una investigación realizada por CareerBuilder, más de 20 por ciento de los reclutadores pueden rechazar a un candidato por no enviar un correo de agradecimiento después de una oferta laboral. En otras palabras, aunque el proceso de contratación no se haya iniciado en línea, encontrar el correo del reclutador y enviarle una nota de agradecimiento después de la entrevista te puede acercar al trabajo de tus sueños.

Y si tu proceso de reclutamiento involucra el uso del correo, aquí te dejamos algunos tips:

-Asegúrate de que tu correo sea personalizado y que se envíe a la persona correcta: eso muestra que has investigado y te hará sobresalir. Las investigaciones muestran que los correos personalizados se abren más y obtienen más respuestas.

-Usa el principio de KISS: Que tanto el asunto como el cuerpo del mensaje sean cortos y simples. Un estudio que se hizo con 1,000 ejecutivos para Fortune 500 encontró que los asuntos claros, simples y que incentivan la curiosidad resultan ser más atractivos que los que tienen un asunto larguísimo.

-Dale seguimiento a los correos: Si no te han escrito en 48 horas, escríbeles. Un estudio de la Escuela de Ingeniería USC Viterbi analizó 16 mil millones de correos y encontró que 90 por ciento de las personas que no responden a un correo en las primeras 48 horas, probablemente nunca lo hagan. En otras palabras, si ya han pasado dos días y no te han escrito, es muy probable que nunca lo vayan a hacer, así que ¡escríbeles nuevamente! (Foto: Freepik)