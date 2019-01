Los cinco superpoderes de Stan Lee para convertirte en un gran emprendedor

- / -

FOTO 5 | 5. No detenerse. Puede parecer un juego de palabras, pero en vez de preocuparnos debemos ocuparnos de las cuestiones que nos pueden generar dificultades. Stan decía: “Lo más importante es estar ocupado. Si estás ocupado trabajando no tienes tiempo para preocuparte de los problemas serios de la vida”. Y no creo que el también creador del Dr. Strange, Daredevil, los Cuatro Fantásticos, el Increíble Hulk, los Vengadores, Pantera Negra, Silver Surfer y Nick Fury, entre otros, tratara de eludir cuestiones. Más bien creo que se refería a no permanecer estático a trabajar de manera incansable, en enfocarse en ser mejor, diferente, único, eso se logra con trabajo arduo. “Trato de no hacer nada parecido a lo que hecho antes. Tenemos un gran universo aquí, lleno de nuevas ideas”.